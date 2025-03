25.03.2025, 08:51 Uhr Livebeitrag

> Sport > Wacker Burghausen – Schweinfurt | 28.3., 19 Uhr | Livestream

Wacker Burghausen – Schweinfurt | 28.3., 19 Uhr | Livestream

Am 27. Spieltag trifft in der Regionalliga Bayern der SV Wacker Burghausen auf den 1. FC Schweinfurt. Beide Teams wollen wieder dreifach punkten. BR24Sport überträgt das Spiel am Freitag ab 19 Uhr im Livestream.

Von BR24Sport