Fußball: Regensburgs Trainer Beierlorzer vor Wechsel zu Köln?

Auch Hecking gehandelt

Zuletzt war auch Dieter Hecking, der zum Saisonende den Bundesligisten Borussia Mönchengladbach verlässt, als neuer Kölner Trainer gehandelt worden.

Beierlorzer steht beim Jahn seit 2017 an der Seitenlinie. Einen Zweitligisten wie den Jahn trainieren zu dürfen, sei für ihn "ein Privileg", hatte er noch im Dezember in Blickpunkt Sport im BR Fernsehen gesagt. Zuvor hatte er drei Jahre lang bei RB Leipzig im Jugendbereich gearbeitet sowie in der Saison 2015/16 als Co-Trainer von Ralf Rangnick am Bundesliga-Aufstieg der Sachsen mitgewirkt.