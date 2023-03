Fußball-Profi nach Schlägen gegen Polizisten suspendiert

Bei einem Eishockeyspiel der Bayreuth Tigers gegen die Eispiraten Crimmitschau soll Fußballprofi Felix Weber von der SpVgg Bayreuth Polizisten tätlich angegriffen haben. Nun wurde er von seinem Verein suspendiert.

Angriff auf Polizisten? Felix Weber suspendiert

Wie die SpVgg Bayreuth am Dienstagvormittag mitgeteilt hat, wird der 28-Jährige bis auf Weiteres vom Trainings- und Spielbetrieb ausgeschlossen. Weber wird demnach vorgeworfen, an einer gewalttätigen Auseinandersetzung im Rahmen des Playdown-Spiels der Eishockeymannschaft Bayreuth Tigers gegen die Eispiraten Crimmitschau am Sonntagabend beteiligt gewesen zu sein.

Die sportliche Leitung des Vereins entschuldigte sich bei den beiden Eishockeymannschaften für das Verhalten ihres Profis. Man habe den Spieler am Dienstagvormittag angehört und wolle sich in den nächsten Tagen ein umfassendes Bild von den Vorfällen machen und das weitere Vorgehen beraten. Die SpVgg Bayreuth habe in dieser Saison selbst schon Gewalt im eigenen Stadion erfahren und verurteile Gewaltausbrüche jeglicher Art zutiefst.

Polizei: Polizisten geschlagen und am Hals gepackt

Die Polizei hatte sich zu dem Vorfall bereits am Sonntagabend nach dem Spiel der Bayreuth Tigers gegen die Eispiraten Crimmitschau geäußert. In einer Mitteilung schrieb sie von einem 28-Jährigen, der sich bei Beleidigungen und Provokationen gegenüber den gegnerischen Fans besonders hervorgetan habe. Der Mann habe sich polizeilichen Maßnahmen widersetzt und sei gegenüber den Beamten handgreiflich geworden.

Einen Polizisten habe er geschlagen, einen anderen am Hals gepackt. Mehrere Einsatzkräfte seien nötig gewesen, um den Mann zu bändigen, hieß es. Er müsse sich nun wegen Körperverletzung und des Angriffs auf Vollstreckungsbeamte juristisch verantworten. Der 28-Jährige habe mehr als drei Promille Alkohol im Blut gehabt.

Felix Weber: 16 Jahre beim TSV 1860 München

Weber, der gebürtig aus Weilheim in Oberbayern stammt, war im Juli 2021 von Rot-Weiß Essen zur Spielvereinigung Bayreuth gewechselt. Zuvor spielte Weber 16 Jahre beim TSV 1860 München und führte die Mannschaft zwischenzeitlich sogar als Mannschaftskapitän aufs Feld. Der Vertrag des Innenverteidigers in Bayreuth läuft bis Juni dieses Jahres.