Fußball: Positive Signale für Bundesligafortsetzung

Sportminister halten Ligabetrieb für vertretbar

Vor dem Treffen am Donnerstag hatte die Liga bereits positive Signale von der Sportministerkonferenz (SMK) und dem Arbeitsministerium bekommen. So hält die SMK die "Fortsetzung des Spielbetriebes und mithin die Begrenzung des ansonsten entstehenden wirtschaftlichen Schadens in der 1. und 2. Fußball-Bundesliga für die dort startberechtigten 36 Vereine auf deren Kosten ab Mitte/Ende Mai für vertretbar". Allerdings wurde ein strenges Vorgehen im Falle eines positiven Corona-Tests gefordert. "Die SMK weist daraufhin, dass im Falle einer positiven Testung von Spielern und Betreuern Quarantänemaßnahmen für das betroffene Team erforderlich sind", heißt es in einer Beschlussvorlage der Runde für das Kanzleramt.

Auch das Bundesarbeitsministerium hatte in Sachen Arbeitsschutz Zustimmung für Spiele der 1. und 2. Liga unter Ausschluss von Zuschauern signalisiert. Demnach wurde das weiterentwickelte Wiederaufnahme-Konzept der DFL für positiv befunden.