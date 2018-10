Fußball: Niko Kovacs erste 100 Tage beim FC Bayern

Was also ist passiert? In Medienberichten nach dem Augsburg-Spiel war plötzlich von wütenden Stars die Rede, die mit ihren Einsatzzeiten unzufrieden gewesen sein sollen. Präsident Uli Hoeneß quittierte dies mit der unbedachten Äußerung, am Ende müsse "der Trainer den Kopf hinhalten". Viele interpretierten diese Aussage (möglicherweise fälschlich) bereits als Misstrauensvotum gegen den Trainer.

Ich kenne die Mechanismen im Fußball und in der Bundesliga. Ich weiß, dass die Zeit bei Bayern München anders läuft." Niko Kovac nach der Niederlage gegen Mönchengladbach