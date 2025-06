Deutschland - Frankreich | 8.6., 15 Uhr | live in Radioreportage

Das Fazit der deutschen Fußball-Nationalmannschaft nach dem verlorenen Halbfinale gegen Portugal am Mittwoch war niederschmetternd: "Es tut sehr weh, aber die Niederlage war verdient. Wir waren heute weit weg von dem, was wir spielen können", sagte der DFB-Kapitän Joshua Kimmich am Sportschau-Mikrofon. "Das war eines unserer schlechtesten Spiele", schob er später noch hinterher.

Daher soll nun am Sonntag Wiedergutmachung erfolgen. Dann trifft das DFB-Team im Spiel um Platz drei der UEFA-Nations-League-Endrunde ab 15 Uhr in Stuttgart auf Frankreich.

Bilanz spricht für Frankreich, zuletzt gewann jedoch zweimal das DFB-Team

Auf das Duell mit dem Superstar Cristiano Ronaldo folgt also das Duell mit dem Superstar Kylian Mbappé, dessen Team ungleich stärker wirkt. Denn Frankreich besaß im verlorenen Halbfinale gegen Spanien in einem wahren Offensivspektakel mit 4:5 Toren selbst einige weitere Großchancen, hatte aber neben dem eigenen Unvermögen das Pech, auf ein vollkommen effizientes Team zu treffen.

Auch in der Gesamtbilanz liegen "Les Bleus" gegen das DFB-Team vorne: Sie gewannen 15 der bislang 34 Spiele, Deutschland elf. Immerhin zuletzt konnten die Deutschen zweimal gewinnen: zunächst im September 2023 nach der Trennung von Bundestrainer Hansi Flick unter Teamchef Rudi Völler (2:1), später dann im März 2024 in Lyon im dritten Spiel von Bundestrainer Julian Nagelsmann (2:0). Damals erzielte Florian Wirtz, der auch gegen Portugal traf, nach acht Sekunden die Führung.