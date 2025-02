DFB Frauen-Österreich| 25.02., 18.15 Uhr| live in Radioreportage

Am Dienstag (18.15 Uhr) steigt im Max-Morlock-Stadion in Nürnberg das erste Heimspiel des Jahres gegen Österreich. In das Fußball-Jahr 2025 startete die Nationalmannschaft mit einem Unentschieden gegen die Niederlande. DFB-Kapitänin Giulia Gwinn war noch nicht überzeugt von der Leistung der Mannschaft: "Vor allem die ersten 15, 20 Minuten haben wir nicht gut gespielt", so Gwinn, "wir müssen einfach lernen, unser Momentum zu nutzen."

18-Jährige Sehitler nachnominiert

Bundestrainer Christian Wück kann gegen Österreich auch auf die nachnominierte Bayern-Spielerin Alara Sehitler zurückgreifen. Die 18-Jährige war eigentlich bei der U23 eingeplant und hatte am Donnerstag noch beim 3:2-Sieg gegen England einen Doppelpack geschnürt. Daher konnte Sehitler beim 2:2 in den Niederlanden am Freitagabend noch nicht dabei sein. Sehitler bestritt bislang ein Spiel für die A-Nationalmannschaft.

Die Nations League der Frauen

Zum zweiten Mal spielen die Nationalmannschaften der Frauen in einer Nations League. Die Gruppenphase des Turniers findet zwischen Februar und Juni 2025 statt, die Finalspiele werden im Herbst 2025 ausgetragen. Dazwischen findet der Jahrehöhepunkt, die Europameisterschaft in der Schweiz vom 2. bis 27. Juli 2025 in der statt.