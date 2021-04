Fußball-Nationalspielerin Sara Däbritz will den EM-Titel 2022

Bild

In ihrem 75. Länderspiel führte die Oberpfälzerin Sara Däbritz die deutsche Fußball-Nationalmannschaft als Spielführerin auf den Rasen. Die Olympiasiegerin von Rio, die in Paris kickt, peilt mit der DFB-Auswahl im kommenden Jahr den EM-Titel an.

