DFB-Elf: Kimmich und Musiala die Letzten des FC-Bayern-Blocks

Beim letzten Training vor der Abreise nach Lyon übten die noch 23 Akteure am Donnerstag (21.03.) auf dem Frankfurter DFB-Campus in zwei Gruppen. Daraus lässt sich schließen, dass vor Marc-André ter Stegen, der den verletzt abgereisten Bayern-Keeper Manuel Neuer am Samstagabend (21.00 Uhr/Radioreportage im BR24Sport Livecenter) im Tor ersetzen wird, Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Antonio Rüdiger und der Stuttgarter Neuling Maximilian Mittelstädt die Abwehrreihe bilden werden.

Neben DFB-Rückkehrer Toni Kroos scheint der Leverkusener Robert Andrich im defensiven Mittelfeld vorgesehen zu sein. Die Offensivreihe dürfte Kapitän Ilkay Gündogan mit den beiden Jungstars Florian Wirtz und Jamal Musiala sowie Kai Havertz als Angriffsspitze bilden.

Frankreich - Deutschland | 23.3, 21 Uhr | Radioreportage

Kimmich und Musiala sind die "letzten Mohikaner"

Das bedeutet auch: Die Zeit eines großen FC-Bayern-Blocks in der Nationalmannschaft ist ganz offenbar vorbei. Mit Kimmich und Musiala stehen nur noch zwei Akteure des Rekordmeisters in der Anfangsformation. Joshua Kimmich ist dabei - wie schon länger von Nagelsmann angekündigt - noch nicht mal für seine Lieblingsposition im zentralen defensiven Mittelfeld eingeplant, sondern für die von ihm nicht so geliebte rechte Abwehrseite.

"Josh ist ein selbstloser Spieler, der sich in den Dienst der Mannschaft stellt", hatte Nagelsmann jüngst über seinen eghemaligen FC-Bayern-Schützling gesagt. Der muss genau das in den Tests gegen Frankreich und die Niederlande am Dienstag, 20.45 Uhr/Radioreportage im BR24Sport Livecenter) in Frankfurt nachweisen. Zuletzt zeigte er schwankende Leistungen. Außerdem könnte er abgelenkt sein, denn wie schon einmal gibt es Gerüchte, der FC Barcelona buhle um den 29-Jährigen.

Thomas Müller in der Joker-Rolle

Thomas Müller kommt in Lyon maximal als Einwechselspieler in Frage. Die Joker-Rolle hatte er in dieser Saison auch lange Zeit unter Trainer Thomas Tuchel beim FC Bayern inne.

Mehr Spieler des aktuellen Tabellenzweiten der Fußball-Bundesliga sind gar nicht mit dabei: Leroy Sané ist für die kommenden zwei Länderspiele gesperrt und reist ebenso nicht mit nach Frankreich wie Serge Gnabry und Leon Goretzka. Der erstmals nominierte Aleksandar Pavlovic hatte sich kurz vor der Länderspielreise eine Mandelentzündung eingehandelt und ist ebenfalls nicht dabei. Der 19-Jährige wäre aber wohl ohnehin noch kein Startelfkandidat gewesen.

"Verlieren können" keine Option für Nagelsmann

Nagelsmann weiß, dass das Auswärtsspiel in Lyon gegen den EM-Favoriten Frankreich um Topstürmer Kylian Mbappé eine besondere Herausforderung wird: "Klar hat Frankreich eine Top-Mannschaft. Von der Dichte des Kaders haben sie vielleicht schon auf allen Positionen die beste Mannschaft", sagte der Bundestrainer.

Von seinem Team fordert er, die Niederlagen zum Jahresabschluss 2023 abzuhaken und einen Siegeswillen für das Heimturnier im Sommer zu entwickeln. "Man muss es akzeptieren, auch mal zu verlieren. Aber wenn man anfängt, verlieren zu können, dann kannst du es vergessen", sagte Nagelsmann mit Blick auf den von ihm angestrebten maximalen Erfolg.

Die voraussichtlichen Aufstellungen

Frankreich: Maignan/AC Mailand (28 Jahre/13 Länderspiele) - Clauss/Olympique Marseille (31/10), Pavard/Inter Mailand (27/52), Hernandez/Paris St. Germain (28/36), Theo/AC Mailand (26/23) - Tchouameni/Real Madrid (24/29), Camavinga/Real Madrid (21/13), Rabiot/Juventus Turin (28/42) - Dembele/Paris St. Germain (26/42), Giroud/AC Mailand (37/129), Mbappe/Paris St. Germain (25/75). - Trainer: Deschamps

Deutschland: ter Stegen/FC Barcelona (31/38) - Kimmich/Bayern München (29/82), Tah/Bayer Leverkusen (28/21), Rüdiger/Real Madrid (31/66), Mittelstädt/VfB Stuttgart (27/0) - Kroos/Real Madrid (34/106), Andrich/Bayer Leverkusen (29/1) - Wirtz/Bayer Leverkusen (20/14), Gündogan/FC Barcelona (33/73), Musiala/Bayern München (21/25) - Havertz/FC Arsenal (24/42). - Trainer: Nagelsmann

Schiedsrichter: Jesus Gil Manzano (Spanien)