Fußball-Nachwuchs - der große Traum von der Karriere

Es ist ein langer steiniger Weg vom Fußball-Talent in die Bundesliga. Das verdeutlicht der Autor Ronald Reng in seinem Buch "Der große Traum". Der Sportjournalist begleitete die drei nordbayerischen Nachwuchskicker Fotios Katidis, Niko Reislöhner und Marius Wolf über neun Jahre lang während ihrer einzelnen Stationen. Noch bevor die drei Fußballer 14 Jahre alt wurden, nahmen sie die Profiklubs 1. FC Nürnberg und Greuther Fürth in ihre Leistungszentren auf. Jeder träumte von der großen Karriere, nur einem gelang der Sprung in die Bundesliga. Reng erzählt ganz persönliche persönliche Lebensgeschichten, die aufschlussreiche Einblicke geben.

Talent, Wille und Zufall

Das Fazit des Sportjournalisten: "Der Zufall bestimmt den Weg mindestens genauso wie das Talent." 11.000 Kinder sind heute in deutschen Nachwuchsleistungszentren. Nur einer von 100 schafft den Weg in die Bundesliga. Reng stellt fest: "Das Talent haben alle - koordinativ, technisch. Den Willen haben auch ziemlich viele." Aber letztlich kann der Zufall entscheidend sein - "wen triffst du in welcher Situation". Dies war beispielsweise bei Marius Wolf so, der mittlerweile bei Borussia Dortmund aufläuft.

Manuel Baum, dessen Bundesligatraum mit 17 platzte, bestätigt Rengs Aussage, dass Zufälle eine große Rolle spielen. Er betont aber auch, dass die Verantwortlichen in den Nachwuchsleistungszentren verstärkt daran arbeiten, "diese Zufälle zu reduzieren." Um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass die Spieler den Schritt nach ganz oben schaffen, versucht man, "diesen komplexen Sport immer mehr in kleine Teile zu zerteilen" und an einzelnen Stellschrauben zu drehen. Laut dem Ex-FCA-Coach sind auch "die Menschen, die einen auf dem Weg begleiten" entscheidend für die Entwicklung.