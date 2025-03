Italien - Deutschland | 20.3., 20.45 Uhr | Stream/Radioreportage

In der Fußball-Nations-League steht das Viertelfinale an. Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft trifft dabei im Hinspiel in Mailand auf den Gastgeber Italien. Im Fußball-Klassiker steht das deutsche Team unter Zugzwang, will es doch weiterkommen und dann im Anschluss das Finalturnier im Juni in München und Stuttgart ausrichten. Die Fußball-Legenden beim "Beckenbauer-Cup" in München sehen das deutsche Team von Trainer Julian Nagelsmann dabei in der Favoritenrolle.

Alle Augen auf FC-Bayern-Star Jamal Musiala

Im Nations-League-Kracher trägt der FC-Bayern-Dribbler Jamal Musiala die Last der Offensive (fast) allein - denn seine kongenialen Partner im Drei-Zauberer-Zirkel fehlen verletzungsbedingt. "Florian Wirtz und Kai Havertz: Da sind zwei richtige Qualitätsspieler nicht dabei", sagte der Bundestrainer Julian Nagelsmann, der im Dortmunder Sonnenschein am Dienstag einen gerupften Kader versammelte. Er habe versucht, "die Qualität, die wegbricht, auch durch Qualität zu ersetzen", versicherte er.