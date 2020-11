Fußball-Legende Diego Maradona gestorben

Mit seiner "Hand Gottes" und spektakulären Dribblings hatte sich Maradona in die Herzen seiner Fans gespielt. Mehr als einmal sprang er dem Tod bereits von der Schippe. "Der argentinische Fußballverband und sein Präsident Claudio Tapia spüren tiefen Schmerz über den Tod unserer Legende, Diego Armando Maradona. Du wirst immer in unseren Herzen sein", twitterte der Verband. Nach dem Tod seines Fußball-Idols Diego Maradona hat Argentinien eine dreitägige Staatstrauer ausgerufen.

Medienberichten zufolge starb Maradona in seinem Haus in Tigre nördlich von Buenos Aires an einem Herzinfarkt. Herbeigerufene Sanitäter konnten ihn demnach nicht wiederbeleben. Zuletzt war Maradona (3. November) in einer Privatklinik in der argentinischen Hauptstadt wegen eines Blutgerinnsels im Gehirn operiert worden. Einen Tag zuvor war der ehemalige Fußballstar in ein Krankenhaus in La Plata eingeliefert worden, weil er sich unwohl gefühlt hatte - und um ihn medikamentös besser einzustellen, da er seit langem Antidepressiva nahm. Bei einem Scan wurde dann das Gerinnsel entdeckt. Maradona wurde daraufhin in die Spezialklinik in der Hauptstadt verlegt. Acht Tage nach seiner OP durfte er das Krankenhaus wieder verlassen. Sein Leibarzt Leopoldo Luque hatte Maradonas Zustand zu diesem Zeitpunkt noch als "zufriedenstellend" bezeichnet. Allerdings auch eine Entzugstherapie empfohlen und von "Rückfällen beim Alkohol" gesprochen.

Lange Krankengeschichte

Maradonas Krankengeschichte ist lang: Er erlitt zwei Herzinfarkte, erkrankte an Hepatitis und ließ sich wegen seines Übergewichts einen Magen-Bypass legen. Zudem war er mehrfach wegen seiner Drogensucht in Behandlung. Drei Tage nach der OP hatte sein Leibarzt Leopoldo Luque seinem prominenten Patienten einen Entzug empfohlen: "Was Kokain angeht, ist Diego völlig clean, aber beim Alkohol hat er Rückfälle."