Fußball-Jubiläum: 120 Jahre FC Bayern München

Der FC Bayern wird 120 Jahre alt. Es gibt sicherlich viele Ereignisse, Meilensteine, Spieler, Trainer und Verantwortliche, die den FC Bayern zu dem gemacht haben, der er heute ist. Ein womöglich ganz entscheidender Glücksgriff gelang den Gründervätern, die allesamt der Münchener Kunstszene entstammten, jedoch am 27. Februar 1900 im Schwabinger Cafe Gisela, also am Tag der Gründung.

"Die waren damals extrem kreativ: Bayern München - dieser Name ist perfekt", blickt Vorstands-Boss Karl Heinz Rummenigge zurück. "Wo immer wir in der Weltgeschichte rumreisen, die Leute wissen sofort, woher wir kommen und wer wir sind. Wir profitieren bis heute davon." An der Geburtstagstorte müssen die Bayern sicher nicht sparen. "Der FC Bayern ist pumperlgesund. Das Baby, das 1900 geboren wurde, hat sich zu einem prächtigen Burschen entwickelt", meint Rummenigge.

Ein langer Weg: Von Landauer bis Hoeneß

Doch der Weg war lang und nicht immer einfach: Am eigenen Leib bekam das der ehemalige Präsident Kurt Landauer während des Nationalsozialismus zu spüren. Erst 1947 kehrte der Erfinder des modernen FC Bayern, nach zwischenzeitlicher Internierung im KZ und Flucht in die Schweiz, als Präsident zurück und baute den am Boden liegenden Verein wieder auf.