Frage der Woche: Bayern zu schwach für die Champions League?

Es ist der Februar der Wahrheit für den FC Bayern. Die Playoff-Duelle mit Celtic Glasgow in der Champions League stehen an. In der Bundesliga heißt es, die Zweifel zerstreuen nach der wilden zweiten Halbzeit gegen Kiel, es warten die Duelle mit Verfolger Leverkusen, Frankfurt und Stuttgart.

Nach dem unnötig engen 4:3-Erfolg nahm Ehrenpräsident Uli Hoeneß sein Meisterversprechen wieder zurück und verwies auf den starken Konkurrenten Leverkusen. In der verrückten zweiten Halbzeit gegen Aufsteiger Holstein Kiel waren die Defensivprobleme der Münchner wieder mal offensichtlich geworden. Man habe sich das Spiel ein bisschen "kaputt gemacht", sagte Kapitän Manuel Neuer nach der 4:0-Führung und den zwei wilden Gegentreffern in der Nachspielzeit.

Spielstil zu offensiv oder ein Mentalitätsproblem?

Doch wie lassen sich die Probleme erklären? Der offensive Spielstil, den Trainer Vincent Kompany verfolgt, macht die Bayern anfällig für Fehler. Liegt es also an der Spielweise? Oder ist es eher ein Mentalitätsproblem, wie es Joshua Kimmich sieht.

"Es hat uns vor allem in der Hinrunde ausgezeichnet, dass wir die Spiele über 90 Minuten durchgezogen haben, und das geht uns jetzt ein bisschen ab", kritisierte Kimmich. Immerhin findet Thomas Müller noch einen positiven Ansatz: Jetzt könne man zeigen, dass der FC Bayern Topform hat, wenn es drauf ankommt.

Die Frage der Woche: FC Bayern: Top wenn’s draufankommt? Oder doch zu schwach für die Champions League?

Einfach mitreden hier in den Kommentaren oder auf Facebook bei BR24 Sport. Ausgewählte Kommentare senden wir in Heute im Stadion am Samstag, 8. Februar 2025, ab 15.05 Uhr auf Bayern 1.