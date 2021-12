Fußball in der vierten Welle: Bayreuth kämpft gegen die Pandemie

"Vielleicht haben wir in Bayreuth eine bessere Luft": Timo Rost muss lachen, als er diesen Satz sagt. Der Trainer der SpVgg Bayreuth steht mit Mütze und Händen in den Jackentaschen neben einem halb verschneiten Kunstrasenplatz. Während hinter ihm seine Spieler trainieren, hat Rost einen Grund gesucht, warum seine Mannschaft in dieser Saison bislang noch nicht für Schlagzeilen wegen coronabedingter Spielabsagen gesorgt hat.

Stattdessen macht die "Altstadt" gerade sportlich auf sich aufmerksam. Als vorzeitiger Wintermeister in der Fußball-Regionalliga Bayern ist der Verein auf Aufstiegskurs in die 3. Liga. Trotz des sportlichen Erfolgs spielen aber auch bei der SpVgg Bayreuth die Auswirkungen der Pandemie eine entscheidende Rolle.

SpVgg Bayreuth: 2G-Plus-Regel nimmt Einfluss auf Anzahl der Fans

Marcel Rozgonyi ist hingegen nicht zu Scherzen aufgelegt, wenn er über das Thema Corona spricht. "Die Pandemie sorgt dafür, dass wir hier mittlerweile schon einen siebenstelligen Betrag vor uns herschieben, der dann am Ende auch finanziert werden muss", sagt der Geschäftsführer Sport, der eigentlich dafür verantwortlich ist, Fußball zu organisieren. Der sei durch die Pandemie aber ein stückweit auf der Strecke geblieben und immer mehr in den Hintergrund gerückt, so Rozgonyi.

Stattdessen muss sich der Ex-Profi von Energie Cottbus mit den Folgen der ständig wechselnden Auflagen für die Zuschauer auseinandersetzen. Denn auch wenn gerade wieder über die Rückkehr von Geisterspielen diskutiert wird, galt auch in Bayreuth bis zuletzt die 2G-Plus-Regel.

"Es macht einen Unterschied, ob ein Zuschauer kommen kann und sagt: Ich hab‘ Bock auf Fußball. Oder ob ein Zuschauer nur dann kommen kann, wenn er Bedingung a, b, c, d, e erfüllen muss – wo schon der Zuschauer nicht durchblickt, welche er eigentlich braucht." Marcel Rozgonyi, Geschäftsführer Sport, SpVgg Bayreuth

2G-Plus sei aus der Sicht Rozgonyis vielleicht vernünftig, habe aber einen Einfluss auf die Entscheidung des Zuschauers.

Organisations-Wirrwarr im Nachwuchsbereich

Die Pandemie und ihre Folgen wirken sich aber nicht nur auf die Profis der SpVgg aus, sondern auch auf die etwa 250 Spielerinnen und Spieler im Jugendbereich. Keiner weiß das besser als Henrik Schödel. Der Leiter des Nachwuchsleistungszentrums wurde in Zeiten von Corona immer mehr zum Leiter von Infektionsschutzmaßnahmen. Das Hygienekonzept hat er jetzt schon zum zwölften Mal überarbeitet, für ihn ist die pandemiebedingte Organisation ein "absoluter Wahnsinn": Wer darf wo und wann trainieren? Welche G-Regel gilt gerade? Werden alle Kontaktbeschränkungen eingehalten? Schödel muss dafür sorgen, dass alle 25 Trainer bei der "Altstadt" immer auf dem aktuellsten Stand sind.

Fußball in Bayern: Unterschiedliche Regeln mit Ausnahmen

In der Praxis sieht das so aus, dass für die Profis der SpVgg Bayreuth die 3G-Regel am Arbeitsplatz greift. Für den Amateur- und Jugendsport gilt laut den Sportverbänden in Bayern derzeit die 2G-Plus-Regel. Das bedeutet: Spieler und Trainer müssen neben dem Impf- oder Genesenen-Status einen negativen Corona-Test nachweisen. Ausgenommen von der 2G-Plus-Regel sind Kinder unter sechs Jahren sowie Schüler, die regelmäßig in der Schule getestet werden.

Sollte die 2G-Plus-Regel künftig auch für Schüler gelten, ist Schödel darauf angewiesen, dass sich die Jugendlichen impfen lassen – wenn nicht, muss die SpVgg auf Online-Training zurückgreifen. Wenn sich nur einige wenige Nachwuchsspieler nicht impfen lassen wollen, müsse man sie vom Präsenz-Training eben ausschließen, so Schödel.

So weit will er es aber nicht kommen lassen. Ab Mitte Dezember sind die Jugendspieler ohnehin in der Winterpause. Schödels Wunsch: "Ich hoffe, dass Ende Januar mehr Menschen geimpft sind und wir vielleicht ab Februar wieder normal trainieren können."