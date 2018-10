Fußball: Hamburger SV trennt sich von Titz - Wolf Nachfolger

Der HSV belegt in der 2. Bundesliga mit 18 Punkten aktuell den fünften Tabellenplatz. Am Sonntag trennten sie sich zuhause vom VfL Bochum nur 0:0. Die Hanseaten blieben damit zum dritten Mal in Folge im Volksparkstadion ohne eigenen Treffer und verpassten den Sprung an die Tabellenspitze.