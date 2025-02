Haben Nachwuchstalente unter Kompany eine Chance?

Viele junge Talente des FC Bayern werden verliehen. Jüngstes Beispiel Mathys Tel. Der 19-Jährige war 2022 für 20 Millionen Euro aus Rennes geholt worden und wurde nun nach 83 Pflichtspielen zu Tottenham Hotspur verliehen. Die Londoner sollen ein Kaufoption von 55-Millionen haben. Laut Sportvorstand Max Eberl war es Tel selbst, der wechseln wollte: "Er kam zuletzt nicht auf die erhofften Spielzeiten, und so trat er mit dem Wunsch an uns heran, etwas verändern zu wollen."

Kompany setzt weniger auf junge Spieler als Tuchel

Damit ist Tel nicht allein. Vincent Kompany setzt auf bewährte Kräfte. Talente bekommen seltener eine Chance als in der vergangenen Saison unter Thomas Tuchel. In der aktuellen Hinrunde spielten für den FC Bayern drei Spieler die jünger als 24 Jahre waren und nicht zu den etablierte Leistungsträgern (Jamal Musiala, Aleksander Pavlovic und Michael Olise) zu zählen sind. Zum Vergleich: In der Spielzeit 2023/24 kamen neun Nachwuchsspieler ohne Stammplatz aus dieser Altersklasse zum Zuge.

Die drei jungen Spieler, die unter Kompany zum Einsatz kamen, wurden alle diesen Winter verliehen. Mathys Tel zu den Spurs, Adam Aznou zu Real Valladolid und Arijon Ibrahimovic zu Lazio Rom. Der Nachwuchs soll Spielzeit sammeln, nur eben nicht beim deutschen Rekordmeister.

Wo sind andere Talente, die mal in aller Munde waren?

Ein vielversprechendes Talent aus der eigenen Jugend ist auch der 22-jährige Frans Krätzig. Vergangene Saison lief der Abwehrspieler für Austria Wien auf. Die aktuelle Spielzeit startete Krätzig mit einer Leihe beim VfB Stuttgart, weil er aber dort nicht zur erhoffen Spielzeit kam, wurde er von den Münchener zum 1. FC Heidenheim neu-verliehen. Dort glänzt aktuell unter Frank Schmidt auch das Bayern-Talent Paul Wanner.

Vergangenes Jahr im Mai unterschrieben neben Aznou auch Lovro Zvonarek und Noel Aseko Nkili (beide Jahrgang 2005) Profiverträge. Christoph Freund, Sportdirektor des FC Bayern, lobte damals: "Es ist unsere Philosophie, eine möglichst große Durchlässigkeit zu den Profis zu haben, denn es ist ein wichtiger Baustein des FC Bayern, Talente für absolutes Top-Niveau zu entwickeln. Wir werden die drei auf ihrem nächsten Schritt weiter eng begleiten. Sie bringen alles mit, um ihren Weg zu machen."

Eigene Jugend: Verleihen und Verkaufen

Zvonarek debütierte im Januar 2024 beim 3:2 gegen den FC Augsburg, im Sommer wurde er zu Sturm Graz verliehen. Aseko Nkili wechselte als Wintertransfer mit Kaufoption zu Hannover 96. Auch Malik Tillman kam aus der Bayern Jugend und wurde im Sommer nach einer erfolgreichen Saison bei PSV Eindhoven dorthin verkauft: "Das Ganze hing an Bayern und sie wollten mich nicht mehr. PSV hatte das Recht, mich zu kaufen, sie waren die erste Option. Also hatte ich nicht wirklich eine Chance, etwas zu sagen", hatte der 22-Jährige bei einem Medientermin der US-amerikanischen Nationalmannschaft im Oktober gesagt.

Ein Nachwuchsspieler kam im Winter aber zurück nach München. Die Leihe von Gabriel Vidovic zum FSV Mainz 05 wurde vorzeitig beendet. Freund begründete dies mit fehlenden Einsatzzeiten: "Gabriel Vidovic ist ein sehr talentierter Offensivspieler, von dem wir uns beim FC Bayern viel versprechen. Er ist in der Hinrunde in Mainz leider nicht auf die erhoffte Spielzeit gekommen und wir haben uns daher gemeinsam mit dem Spieler dazu entschieden, die Leihe vorzeitig zu beenden."

Wer könnte in der Rückrunde spielen?

In der Rückrunde bleibt abzuwarten, wie viele Nachwuchsspieler beim FCB ihre Chance bekommen. Der 19-Jährige Tarek Buchmann wartet noch auf seine ersten Saison-Minuten, wobei seine Position in der Innenverteidigung fest besetzt ist. Die beiden 24-jährigen Sacha Boey und Josip Stanisic haben nach Verletzungspausen Chancen auf die Außenverteidiger-Position zu rücken. Neuverpflichtet wurde der Nachwuchstorwart Jonas Urbig. Doch ebenso interessant wird es sein zu beobachten, ob das Kalkül der Münchener mit den Leih-Geschäften aufgeht.