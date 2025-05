Rapid-Chef Hofmann: Bei Burgstaller ging es "um Leben und Tod"

Der Geschäftsführer Steffen Hofmann vom österreichischen Fußball-Bundesligisten Rapid Wien hat Einblick über das Ausmaß der schweren Verletzung des früheren Bundesliga-Stürmers Guido Burgstaller gegeben.

"Burgis Situation war wirklich dramatisch, vor allem die ersten ein, zwei Tage. Da ging es wirklich um Leben und Tod", sagte der einstige Bundesliga-Spieler des FC Bayern München am Dienstag auf dem "Fußballkongress" in Salzburg und ergänzte: "Da wird einem wieder bewusst, was wirklich wichtig ist im Leben."

Schädelbasisbruch nach Angriff vor einer Wiener Diskothek

Der 36 Jahre alte Burgstaller, der in Deutschland insgesamt sieben Jahre für den 1. FC Nürnberg, den FC Schalke 04 und den FC St. Pauli spielte, war am 14. Dezember 2024 bei einem tätlichen Angriff vor einer Wiener Diskothek schwer verletzt worden. Bei einem Sturz auf den Boden hatte er unter anderem einen Schädelbasisbruch und Prellungen an der Hirnrinde erlitten. Die Verletzungen lösten weitere Probleme aus. "Ich rieche nichts, ich schmecke nichts", sagte Burgstaller bei einer Gerichtsverhandlung. Der Täter wurde in der Zwischenzeit zu 16 Monaten Haft auf Bewährung verurteilt.

"Mittlerweile geht es ihm gut, er ist gut im Saft", sagte Hofmann über Burgstaller, der inzwischen sein Comeback gegeben hat und schon viermal in der Liga und zweimal im Europapokal für Rapid auf dem Rasen stand. Ob der auslaufende Vertrag des Stürmers verlängert wird, ist noch offen. "Er ist auf einem guten Weg und will die Saison gut beenden, dann werden wir weiterschauen", sagte Hofmann.

Auch Burgstaller hatte sich am Sonntag bei Sky ausweichend über seine Zukunft geäußert: "Es geht momentan nicht um Einzelpersonen", hatte er gesagt. Man sei "natürlich immer im Austausch, wir kennen uns schon eine Zeit lang, es ist alles entspannt".