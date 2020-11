Fußball-Genie und tragischer Held - Zum Tod von Maradona

Maradonas Legende beginnt am Stadtrand von Buenos Aires

Maradona ist für viele Menschen ein Mythos geblieben. Seine Legende beginnt in der Siedlung Villa Fiorito am Rande von Buenos Aires, wo der Goldjunge früh vom Erstligisten Argentinos Juniors entdeckt wird. Als zwölf Jahre alter Balljunge soll er den Zuschauern mit seinen Kabinettstückchen während der Halbzeitpausen schon mehr Unterhaltung als die erste Mannschaft geboten haben. Im Alter von 15 Jahren gibt er sein Debüt in der ersten Liga, mit 16 ist er Nationalspieler, mit 17 Torschützenkönig und als 19-Jähriger erstmals Südamerikas Fußballer des Jahres.

Ob er der neue Pelé ist, wollen argentinische Reporter damals von ihm wissen. "Ich bin Maradona, kein neuer Irgendwas. Ich will einfach nur Maradona sein", antwortet der junge "Diegito". Und das ist ihm ohne Zweifel gelungen. Sein Lebensweg ist unvergleichlich. Am Anfang ist der Erfolg immens. 1982 wechselt Maradona für eine Rekordablösesumme zum FC Barcelona, wo er zwei Jahre bleibt. Für eine weitere Rekordablöse wechselt er dann zum SSC Neapel, also nicht zu den großen Clubs im Norden Italiens, sondern zum verspotteten Fast-Absteiger in den verachteten Süden. "Kloake Italiens", tönen Juve- oder Milan-Fans beim direkten Duell. In dieser "Kloake" beginnt Maradonas Verwandlung zum Halbgott.

In Neapel beginnt Maradonas Verwandlung zum Halbgott

Maradona steigt höher und höher, 1987 und 1990 führt er Neapel zu den bis heute einzigen Meisterschaften der Vereinsgeschichte. Schon bei seiner Begrüßung hatten mehr als 70.000 Fans ihn im Stadio San Paolo empfangen, später warten die Menschen immer wieder vor der Haustür des Idols, in der Hoffnung, ihn zu treffen. Einmal soll eine Krankenschwester eine Blutprobe von ihm gestohlen und in die Kirche gebracht haben. Die Neapolitaner verehren ihn wie einen Heiligen.

So lange er Fußball spielt, kommt Maradona mit dem Hype um seine Person zurecht. Auf dem Rasen wird er besser und besser."Auf dem Platz wird das Leben unwichtig. Die Probleme, all das wird unwichtig", sagt er in der Amazon-Dokumentation "Diego Maradona". Mit Argentinien wird er 1986 Weltmeister, 1989 gewinnt er mit Neapel auch noch den UEFA-Pokal.

Maradona verfällt dem Kokain

Später wird klar, dass es zwei Maradonas gibt: Den Goldjungen auf dem Rasen und den Draufgänger abseits des Platzes. Auf dem Rasen ist er unkontrollierbar für seine Gegner - abseits des Platzes verliert er die Kontrolle über sich selbst. Er verfällt dem Kokain.

"Eine Line - und ich fühlte mich wie Superman." Diego Maradona über seine Kokainsucht

Er zieht zum Teil von Sonntagabend bis Mittwoch um die Häuser, um danach bis zum nächsten Spiel am Wochenende wieder alles auszuschwitzen. Seine Nationalmannschaftskarriere endet bei der WM 1994 wegen einer zweiten, monatelangen Doping-Sperre durch die FIFA.

Argentinier beten das "Diego Unser" in einer Maradona-Kirche

Das extreme Pendeln zwischen himmelhoch jauchzendem Übermut und verzweifelter Niedergeschlagenheit ist auch vielen seiner Landsleute nicht fremd. Der Rummel um Maradona nahm bisweilen groteske Ausmaße an. So gab es ein Maradona-Museum, ein Maradona-Musical und sogar eine Maradona-Kirche, in der das "Diego Unser" gebetet wurde. Nach seiner Fußballkarriere suchte Maradona auch immer wieder die Nähe zu den linken Caudillos Lateinamerikas. Gerne zeigte er sich an der Seite von Fidel Castro, Hugo Chávez oder Nicolás Maduro.