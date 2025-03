Dreesen reagiert auf Gwinn-Kritik an FC-Bayern-Führungsriege

Jan-Christian Dreesen will die Kritik an der Führungsriege des FC Bayern, man bringe dem Frauenfußball zu wenig Wertschätzung entgegen, so nicht stehen lassen. "Bianca Rech hat das Richtige dazu gesagt, nämlich dass der Support vom Klub enorm groß ist", sagte der Vorstandsvorsitzende der Münchner gegenüber "t-online" am Rande der Vorstellung der Trophäe für die Klub-WM. "Wir tun eine Menge für den Frauenfußball, sowohl was Infrastruktur als auch die Mannschaft angeht", so Dreesen.

Dreesen widerspricht Kapitänin Gwinn

Damit widersprach der Klubboss Giulia Gwinn. Die Kapitänin der FC-Bayern-Frauen hatte bemängelt, dass beim Pokal-Halbfinale gegen Hoffenheim am Samstag, das die Münchnerinnen mit 3:2 gewannen und ins Pokalfinale einzogen, kein Mitglied der Vereinsführung zugegen war. Weder Präsident Herbert Hainer, der sonst des Öfteren Spiele der FC Bayern Frauen besucht, noch Sportvorstand Max Eberl, Sportdirektor Christoph Freund oder Dreesen selbst hatten am Samstagnachmittag den Weg an den Campus gefunden. Auch Klubgrößen wie Uli Hoeneß oder Karl-Heinz Rummenigge fehlten.

"Ich glaube, es ist eines der größten Spiele, wenn man sich alle Wettbewerbe anschaut. Wir sind in der Liga super dabei, da ist das Pokal-Halbfinale eigentlich was, wo man sich Präsenz erhofft. Sehr, sehr schade", sagte Gwinn auf eine Nachfrage am "Sky"-Mikrofon und schob nach: "Ich hoffe, dass sie es zumindest im Fernsehen verfolgen". Klare Worte der 25-Jährigen, die von ihrer Chefin kurz darauf etwas eingebremst wurde.

Rech reagiert: "Wertschätzung ist sehr gut"

Direktorin Bianca Rech antwortete angesprochen auf die Kritik: "Die Unterstützung und die Wertschätzung, die wir vom ganzen Verein, von Präsident Herbert Hainer wie vom gesamten Vorstand erhalten, ist sehr gut. Wir haben eine tolle Infrastruktur, eine große Qualität im Kader und konnten uns in den vergangenen Jahren erfolgreich weiterentwickeln."