Wück überrascht: FC-Bayern-Talent Kett erstmals im DFB-Kader

Mit einer Debütantin und vier Rückkehrerinnen geht Bundestrainer Christian Wück in die Nations-League-Duelle mit Schottland. Die 20-jährige Franziska Kett vom Meister FC Bayern München wurde erstmals in das 23er-Aufgebot der deutschen Fußballerinnen berufen.

Wück traut Kett Schritt in die Nationalmannschaft zu - auch Lohmann wieder dabei

Dazu kehren Paulina Krumbiegel (Juventus Turin), Sydney Lohmann (Bayern München), Cora Zicai und Rafaela Borggräfe (beide SC Freiburg) in den Kader zurück. Neben Kett und Lohmann setzt Wück auf einen breiten FC-Bayern-Block: Auch Klara Bühl, Alara Sehitler, Linda Dallmann, Lea Schüller sowie die Kapitänin Giulia Gwinn sind mit dabei.

Angreiferin Kett, die der DFB in seinem Aufgebot übrigens als Verteidigerin einordnet und damit vermutlich auf eine andere Rolle hinweist, bringe "eine sehr gute Dynamik und Explosivität mit. Mit ihren Fähigkeiten trauen wir ihr den Schritt in die Nationalmannschaft zu und sind davon überzeugt, dass sie über 90 Minuten Leistung auf höchstem Niveau abrufen kann", sagte der Unterfranke Wück bei der Nominierung am Dienstag. Nicht im Kader stehen Rebecca Knaak (Manchester City) sowie Kathrin Hendrich (VfL Wolfsburg), die beide an einer Oberschenkelverletzung laborieren.

Bundestrainer Wück: "Hätte mir gewünscht, dass wir weiter sind"

Beim achtmaligen Europameister steht alles unter dem Eindruck der EM. Wück hatte kürzlich betont, dass noch viel Arbeit vor dem Team liege. "Ich hätte mir schon gewünscht, dass wir ein bisschen weiter wären", sagte der 51-Jährige der Sportschau. Als größte Herausforderung bezeichnete der Bundestrainer das Thema Stabilität.

Auf dem Weg zur Europameisterschaft in der Schweiz im Sommer (2. bis 27. Juli) trifft die DFB-Auswahl in der Nations League nun in Dundee (4. April, 20.35 Uhr/ZDF) und in Wolfsburg (8. April, 17.45 Uhr/ARD) zweimal auf Schottland. Am kommenden Montag trifft sich das Team in Frankfurt/Main.

Das deutsche Aufgebot gegen Schottland

Tor: Ann-Katrin Berger, Stina Johannes, Rafaela Borggräfe

Abwehr: Sara Doorsoun, Giulia Gwinn, Franziska Kett, Sophia Kleinherne, Paulina Krumbiegel, Sarai Linder, Janina Minge

Mittelfeld/Angriff: Jule Brand, Klara Bühl, Selina Cerci, Sara Däbritz, Linda Dallmann, Laura Freigang, Giovanna Hoffmann, Sydney Lohmann, Sjoeke Nüsken, Lea Schüller, Alara Sehitler, Elisa Senß, Cora Zicai

Auf Abruf: Nicole Anyomi, Pauline Bremer, Vivien Endemann, Lisanne Gräwe, Kathrin Hendrich, Melissa Kössler, Ena Mahmutovic, Shekiera Martinez, Felicitas Rauch, Carolin Simon, Carlotta Wamser, Pia-Sophie Wolter