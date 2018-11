Fußball: FC Ingolstadt holt Thomas Linke zurück

Zurück in die erfolgreiche Spur

Der Vize-Weltmeister von 2002 sagte, er wolle versuchen, all seine Erfahrung einzubringen. "Ich möchte dabei helfen, den Verein wieder in eine erfolgreiche Spur zu führen." Seit dem Abschied von Angelo Vier vor vier Wochen fungiert Geschäftsführer Harald Gärtner interimsmäßig als Sportchef der Schanzer. Es sei Gärtners ausdrücklicher Wunsch gewesen, "dass Thomas uns in dieser schwierigen Zeit unterstützt", sagte Aufsichtsratsboss Peter Jackwerth. Zuletzt wurde auch Jens Lehmann mit dem FCI in Verbindung gebracht. Laut Gärtner war der ehemalige Nationaltorhüter aber "kein Thema".

Thomas Linke war bereits von 2011 bis 2017 beim FCI engagiert, seinerzeit als Sportdirektor. In seine Zeit fielen der Aufstieg in die Fußball-Bundesliga im Jahr 2015, aus der die Schanzer nach zwei Spielzeiten wieder abstiegen. Vor seiner Zeit in Ingolstadt hatte Linke bereits bei RB Leipzig als Sportdirektor gearbeitet. Davor war er bei RB Salzburg Assistent des damaligen Sportdirektors Heinz Hochhauser.