Fußball: FC Ingolstadt degradiert offenbar Kapitän Matip

Neuer Verteidiger im Anmarsch?

Zwei Gründe sollen für Matips Degradierung relevant sein: Zum einen die schwachen Leistungen in dieser Saison, zum anderen der geplante Transfer eines neuen Verteidigers. Name noch unbekannt. Der Verein äußerte sich bisher nicht und war für eine Stellungnahme auch nicht zu erreichen.

In den vergangenen Spielen unter Trainer Jens Keller war Matip, mit 278 Spielen Rekordhalter der Schanzer, bereits nicht mehr zum Einsatz gekommen. Sein Vertrag läuft am Saisonende aus. Die Ingolstädter sind mit drei Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz Tabellenletzter in der 2. Bundesliga. Im ersten Spiel nach der Winterpause müssen sie am 29. Januar (20.30 Uhr) bei der SpVgg Greuther Fürth antreten.