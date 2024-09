FC Bayern vor Champions-League-Start: Wollen ins Finale dahoam

Der FC Bayern München startet mit einem Heimspiel gegen Dinamo Zagreb am Dienstag (21.00 Uhr,BR24Sport live in der Radioreportage) in die Champions-League-Saison. Es ist eine besondere Spielzeit für die Bayern, denn das Finale findet am 31. Mai 2025 im eigenen Stadion statt. Doch es wird in einem komplett neuen Format gespielt und Trainer Vincent Kompany muss nach der Verletzung von Sacha Boey in seinem Kader einen neuen Rechtsverteidiger finden.

Traum vom "Finale dahoam"

"Erstmal muss ich sagen, dass es was Neues ist, für uns alle", erklärte Manuel Neuer zu Beginn der Pressekonferenz anlässlich des ersten Spieltags der Champions League. Der Modus ist für den Kapitän, der gegen Dinamo Zagreb das 143. Mal in der Königsklasse auf dem Platz stehen wird, neu, aber nach vier Pflichtspielsiegen in der Bundesliga und dem DFB-Pokal blickt, Neuer mit breiter Brust aufs Spiel: "Das Finale ist in München wir wollen dahin und wir werden alles geben um dahin zukommen."

Bayern München verlor gegen Chelsea im Elfmeterdrama beim "Finale dahoam" 2012 ebenfalls in einer titellosen Saison. Manuel Neuer zog daraus seine eigenen Schlüsse: "Was danach kam, wissen wir alle, das war das Tripple mit dem Sieg in Wembley gegen Dortmund."

Wer spielt für den verletzten Boey?

Vincent Kompany beschäftigte vor seinem Königsklassen-Debüt als Trainer andere Dinge: "Die Hauptsache für mich ist, dass wir das auch auf dem Platz zeigen, dass wir gegen Zagreb gewinnen", sagte der 38-Jährige. Der direkte Einzug ins Achtelfinale, also ein Platz unter den ersten Acht im neuen Ligaformat mit 36 Vereinen, ist das erste Etappenziel.

Beim Personal musste er kurzfristig umplanen, weil Sacha Boey sich im Training einen Meniskus gerissen hat. Über die Verletzung ärgerte sich Kompany, "aber wir werden eine Lösung finden". Wie die Lösung aussehen wird, möchte der Cheftrainer Lösung aber noch nicht offenlegen. Eventuell könnte Kimmich wieder permanent nach rechts rücken und Aleksandar Pavlovic und João Palhinha im Mittelfeld übernehmen.

Gute Erinnerungen an Dinamo Zagreb

An den kroatischen Serienmeister haben die Münchener gute Erinnerungen. 2015 gab es in der Gruppenphase ein sattes 5:0. Auch vor dieser Partie gegen Dinamo Zagreb ist Manuel Neuer optimistisch, denn "Die Gewinnermentalität ist zurück", sagte der Kapitän und gab einen Einblick, wie die Mannschaft das Champions-League Auftaktspiel gewinnen möchte: "Wenn eine Mannschaft gegen uns spielt, die nicht aus den Top-Five Ligen kommt, dann ist es immer hilfreich schnell zu spielen, die richtige Position zu haben und dem Gegner durch das schnelle Spiel auch so unter Druck zu setzen, dass wir die eigenen Chancen kreieren."

Dinamo kommt mit starker Offensive

Manuel Neuer lobte den Dinamos Stürmer Bruno Petkovic, weil der Beidfüßler "auch eine gewisse Wucht mit reinbringt in den Strafraum." Auch Vincent Kompany setzte sich in der Vorbereitung ausführlich mit der Offensive der Gäste auseinander: "Sie sind technisch natürlich stark und sie sind es auch gewohnt, im letzten Drittel viel Ballbesitz zu haben."

In den vielen Jahren der Gruppenphase waren die Bayern als Startspezialisten bekannt. 20 Auftaktspiele am Stück haben sie gewonnen. Von den letzten 40 Vorrundenspielen wurde keines verloren. An diese Serien will man anknüpfen.

Die weiteren Gegner der Gruppenphase

Zumal anspruchsvolle Auswärtsprüfungen bei Aston Villa (2.10.) und beim FC Barcelona (23.10.) mit Ex-Coach Hansi Flick folgen. Weitere Gegner sind Benfica Lissabon, Paris Saint-Germain, Schachtar Donezk, Feyenoord Rotterdam und Slovan Bratislava.

Zum Abschluss der Pressekonferenz fragte ein Reporter Kompany nach seiner Garderobe für sein Debüt in der Champions League: "Ich habe keine Sekunde darüber nachgedacht, ganz ehrlich." antwortete der etwas perplexe Coach lachend.