Fußball: FC Augsburg leiht Kobel aus Hoffenheim aus

Bessere Perspektive als in Hoffenheim

Mit dem 21-jährigen Schweizer Kobel, der für die U21 seines Landes spielt und bis zum Saisonende ausgeliehen wird, wollen sie beim FCA den Druck auf die etablierten Torleute erhöhen: "Wir erhöhen damit die Konkurrenzsituation und sind überzeugt, dass dies für alle leistungsfördernd sein wird", so Stefan Reuter, Geschäftsführer Sport.

Kobel selbst sieht in Augsburg bessere Chancen, zu spielen, als in Hoffenheim, wo er die klare Nummer zwei hinter Oliver Baumann war. "Dort habe ich nicht die Perspektive gesehen, die ich mir in Augsburg erhoffe."