Fußball: Entscheidung über Bundesliga-Start am Mittwoch erwartet

Köln und Leipzig wollen sich in Quasi-Quarantäne begeben

Der 1. FC Köln will deshalb auch die Mannschaft zu einem Trainingslager in einem Hotel in der Kölner City zusammenziehen, sobald die Politik den Daumen gehoben hat. Andere Teams wie RB Leipzig werden sich auf ihrem Trainingsgelände in Quasi-Quarantäne begeben. Man werde "womöglich hier auch übernachten. Das wird noch diskutiert", sagte Leipzigs Nationalspieler Marcel Halstenberg dem MDR.

Diskutiert wird auch weiter auf politischer Ebene. Sprecher Steve Alter bekräftigte am Montag die Haltung des Bundesinnenministers Horst Seehofer, dass auch Fußballprofis nach Kontakt mit Corona-Infizierten für 14 Tage isoliert werden müssen. "Das ist ein Prinzip, das für die gesamte Bevölkerung zur Anwendung kommt, und es gibt keinen Grund, warum das bei Fußballprofis anders sein sollte", sagte Alter. Das DFL-Hygienekonzept sieht angesichts der engmaschigen Tests bisher nur die Isolation positiv getesteter Profis vor.

"Fußballer sind nicht systemrelevant." Diana Stachowitz, SPD

So oder so: Der Profifußball wird weiter unter strenger Beobachtung stehen. "Fußballer sind nicht systemrelevant", schrieb die sportpolitische Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion, Diana Stachowitz, am Montag in einer Pressemitteilung. Eine "Sonderbehandlung" der Fußballer sei nicht gerechtfertigt. "Solange es im Breitensport keine Lockerungen der Beschränkungen für die allgemeine Bevölkerung gibt - insbesondere für die Ausübung von Sportarten, die im Team gespielt werden - kann folglich auch kein Fußballspiel stattfinden."

Die Vorsitzende der Sportministerkonferenz (SMK), Anja Stahmann, forderte von der DFL "höchstmögliche Transparenz" - zeitgleich sickerte beim "kicker" eine Mail von DFL-Direktor Ansgar Schwenken an die Chefs der Profiklubs durch, in der "von eigenen Verlautbarungen abzusehen" sei. Die Profiklubs müssen aber nicht nur extern über den Mittwoch hinaus Überzeugungsarbeit leisten. Der Wirbel um Köln-Profi Birger Verstraete, der zuerst im Interview mit einem belgischen TV-Sender das Vorgehen seines Klubs bei drei positiven Corona-Tests bemängelte ("ein bisschen bizarr") und dann über die Vereinskanäle seine Kritik relativierte ("Habe mich an einigen Stellen falsch ausgedrückt"), beweist, dass auch intern noch viel Klärungsbedarf besteht.