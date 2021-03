Fußball-EM: UEFA setzt Gastgeberstädten Pistole auf die Brust

Bis zum 7. April möchte Ceferin die verbindliche Zusage der zwölf Gastgeberstädte, dass Fans bei den Spielen zugelassen werden. "Wir haben mehrere Szenarios, aber die eine Garantie können wir geben, nämlich dass es keine Option ist, in leeren Stadien zu spielen", so der Slowene in einer Mitteilung der UEFA. "Jeder Gastgeber muss garantieren, dass Fans im Stadion sein werden."

Das trifft natürlich auch München, wo dies nach bisheriger Rechtslage momentan nicht möglich wäre. Eine Reaktion der bayerischen Landeshauptstadt, in der drei EM-Vorrundenspiele sowie ein Viertelfinale ausgetragen werden sollen, steht noch aus.

DFB-Vize Koch: "Gesundheit geht vor"

Bei Exekutivmitglied Rainer Koch klang das kürzlich noch etwas anders. Der DFB-Vizepräsident sagte, er hoffe darauf, dass die UEFA Fans zulassen kann und formulierte es so: "Wir werden alles daransetzen, auch bei der UEFA, die Menschen wieder in die Stadien zu bringen (...) so weit es verantwortet werden kann. Natürlich geht die Gesundheit vor."