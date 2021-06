Fußball-EM: Müller von Einzug ins Achtelfinale überzeugt

Seit dem 4:2-Erfolg gegen Portugal laboriert Thomas Müller an einer Kapselverletzung im Knie und war beim Abschlusstraining nicht dabei. Ob der Bayern-Spieler im letzten Gruppenspiel gegen Ungarn dabei sein wird, ist weiter offen, gilt aber als unwahrscheinlich. Eine "endgültige Entscheidung" soll laut Bundestrainer Joachim Löw bis "zum Nachmittag" fallen.

Müller selbst sagt in seinem Video auch nichts zum Zustand des "Knies der Nation". Sein Post auf Instagram war unter anderem versehen mit den Hashtags #wirklichbrisantesgabesnichtzuerzählen #zumthemakniemachenwireingeheimnis.

"Werden alles in die Waagschale werfen"

Auf dem Video steht Müller in luftiger Höhe, der Blick vom Teamhotel geht über München und den Englischen Garten und glaubt fest an den Einzug der deutschen Nationalmannschaft ins EM-Achtelfinale. "Wir werden alles in die Waagschale werfen, um da auch zu überzeugen." Und der Spieler des FC Bayern appellierte an die Fans: "Mit eurer Unterstützung packen wir das."

Der Weltmeister von 2014 erwartet "eine zähe Nummer". Ungarn sei sehr "kampfstark". Mit dem überzeugenden Sieg gegen den Titelverteidiger habe man "den Grundstein gelegt fürs Weiterkommen und auch vielleicht für so eine kleine Euphorie gesorgt". Gegen Ungarn genügt der DFB-Auswahl ein Punkt zum Einzug in die zweite Turnierphase.