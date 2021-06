Fußball-EM: Müller und Gnabry wollen gegen England treffen

Müller, der wegen einer Knieblessur zuletzt zum Gruppenabschluss gegen Ungarn (2:2) nur als Einwechselspieler zum Zuge gekommen war, konnte am Samstag die Übungseinheit in Herzogenaurach ohne jegliche Einschränkungen bestreiten. Dazu erklärte er: "Das können wir ad acta legen. "Wenn ich Probleme hätte, dann hätte ich heute nicht trainiert."

Jetzt freut sich der 31-Jährige "auf das Spiel gegen England und den großen Namen". Auch mit dem Wembleystadion hat er "sehr gute Erfahrungen gemacht. Beispielsweise beim Champions League Finale 2013".

Müller: "Erst mal kein Tor kassieren, aber gerne eines schießen

Gegen England werde es laut Müller entscheidend sein, "dass wir kein Tor kassieren. Da müssen wir hundertprozentig dagegenhalten. Notfall gehen wir mit einem 0:0 in die Verlängerung". Er würde zwar sicherlich gerne sein "erstes EM-Tor schießen". Das stehe "aber nicht auf der Nummer eins meiner Liste".

Gnabry will endlich treffen

Auch Gnabry bedauert, als Stürmer bei diesem Turnier noch nicht verwandelt zu haben. Sein Wunsch ist deshalb dringender als der des Teamkollegen: "Hoffentlich gelingt mir gegen England jetzt mal ein Tor".

Fürsprache: "Bambi" Musiala "wird sein Spiel durchziehen"

Seinem jungen Kollegen Musiala bescheinigte Stammspieler Gnabry "echt außergewöhnliche" Qualitäten. Der Youngster sei auch für die besondere Aufgabe EM-Achtelfinale bereit. "Da gibt es überhaupt keine Zweifel daran. Es macht keinen Unterschied, ob in Wembley oder woanders: Er wird sein Spiel durchziehen." Mit seinen speziellen Fähigkeiten im Dribbling und in Eins-zu-eins-Situationen könne Musiala der Mannschaft "extrem weiterhelfen", meinte Gnabry.

"Den Spitzname 'Bambi" habe ich an den jungen Offensivmann vergeben: wegen seiner Bewegungen, die sehr flüssig sind, er kommt immer an den Gegenspielern vorbei. Zudem ist er noch extrem jung, einfach ein lieber, süßer Kerl." Serge Gnabry

Nur Klostermann fehlt dem Bundestrainer

Bundestrainer Joachim Löw kann für das Achtelfinale personell nahezu aus dem Vollen schöpfen. Nur der Leipziger Lukas Klostermann fehlte wegen einem Muskelfaserriss beim Start der Vorbereitung auf den Klassiker am Dienstag (29.6.2021, 18.00 Uhr, Radio-Livereportage in B5 aktuell) in Wembley. Auch das Abschlusstraining am Montag wird das DFB-Team noch in Herzogenaurach bestreiten, bevor das Team am späteren Nachmittag nach London fliegt. Löw wollte die letzte Einheit eigentlich im Wembley-Stadion durchführen, doch die UEFA untersagte diesen Plan, um den Rasen zu schonen.