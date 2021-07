Fußball-EM: Massenspektakel als Virenschleuder?

Gebauer: Mitschuld der UEFA durch "Knebelverträge"

Eine gehörige Mitschuld an diesem Dilemma gibt Gebauer der UEFA: 1,2 Milliarden Euro Einnahmen werden laut Medienrecherchen für die UEFA als Ausrichter dieser EM erwartet, 20 Prozent davon aus dem Ticketverkauf. Entsprechend groß, so Gebauer, ist wohl der Druck vom Verband auf die einzelnen Städte, ihre Stadien aufzufüllen: "Sie haben einfach die Rechte, diese Spiele zu vergeben und haben die Möglichkeit, Verträge zu schließen, die nichts anders als Knebelverträge für die Veranstalter sind".

Nach der EM: "Wagenladungen voll mit möglichen Überträgern"

Wenn die Fans nach Hause fahren, wird die EM vorbei sein, aber die Pandemie geht in die nächste Runde: "Dann haben wir ja schon wieder Wagenladungen voll mit Leuten, die möglicherweise Überträger sind", sagt Gebauer.

Vorsichtiger Optimismus für die Bundesliga

In rund sechs Wochen beginnt dann hier die Bundesligasaison. Diesbezüglich ist der Sportsoziologe aber zuversichtlich. Schließlich waren bei der EM in München nur 14.500 Zuschauer zugelassen. Gebauer ist sicher, dass sich hier wieder vieles relativieren und einpendeln wird auf eine gesunde Mischung aus Euphorie und Vorsicht. "Ich denke auch, dass der DFB nicht die Erlaubnis erhalten wird, die Stadien wieder anzufüllen", sagt der 77-Jährige und stellt klar: "Ich glaube auf keinen Fall, dass es in Deutschland so sein wird, dass die Stadientüren aufgeschlossen werden und alle strömen rein".

Vorsätze für die EM 2021 in Deutschland

Die EM im eigenen Land in drei Jahren wird die nächste große Herausforderung. Dann sollte man den Spieß umdrehen: autonom bleiben und sich von UEFA nicht überfahren lassen, sagt Gebauer: "Deutschland hat die EM jetzt erworben. Also sind wir Hausherr. Und jetzt kommt es darauf an, dass sie mit der UEFA vernünftige Verträge schließen, die sie nicht in die Rolle von Juniorpartnern drängt. Dann kann man die Verhandlungen umkehren, also sich nicht in die Rolle drängen lassen kann, dass man alles akzeptieren muss, was die UEFA sagt." Das sei dann "ein Druckmittel".

Verhandlungen mit einem "kopflosen DFB"

Starke Verhandlungen mit starkem Personal werden dann gefragt sein. Auch für den Deutschen Fußball Bund (DFB): Ein neuer Bundestrainer ist ja schon da, ein Präsident fehlt aber noch. Deshalb ist Gebauer "skeptisch, weil der Deutsche Fußball Bund im Moment kopflos ist und wir nicht wissen, wann er wieder einen Kopf erhalten wird und welcher Kopf das sein wird".