EM-Aus: Löw übernimmt Verantwortung - Kein Vorwurf an Müller

Löw: weder Urlaub noch "sonstige Dinge" geplant

Mit einer kurzen Ansprache nach dem Spiel und bei der Abreise der Spieler habe sich Löw von seinem Team verabschiedet und sich "für die vielen, vielen Jahre" der Zusammenarbeit bedankt, berichtete er weiter. Für seine Zeit nach seiner Amtszeit als Bundestrainer habe er "bisher noch nichts geplant, weder einen Urlaub noch sonstige Dinge".

Bierhoff beklagt "mangelnde Kontinuität" beim DFB-Team

Für Oliver Bierhoff ist nach der EM-Pleite die "Enttäuschung groß". Am Ende stünde "das Ergebnis. Das Ausscheiden. Auch wenn es gegen England war". Obwohl der Team-Spirit laut dem DFB-Direktor durchaus vorhanden war, habe es die Mannschaft bei der Europameisterschaft "nicht geschafft, Kontinuität rein zu bekommen".

Auch mit Flick will man "vorne mitspielen"

Wie es jetzt weitergeht? Die Nationalmannschaft habe immer "den Anspruch, dass wir immer vorne mitspielen wollen", so Bierhoff. Das werde Hansi Flick jetzt angehen und in die WM-Qualifikation starten: "Wir werden uns in den nächsten Tagen zusammensetzen und einen Plan erarbeiten", erklärte Bierhoff. Die Vorgabe lautet: "Wir wollen in Katar wieder eine schlagkräftige Truppe beisammen haben".