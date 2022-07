Fußball-EM: Kapitänin Popp schießt Deutschland ins Finale

Die Erleichterung war groß, als klar war, dass die unglaubliche Reise der DFB-Fußballerinnen weiter geht: Mit einem hart verdienten 2:1-Erfolg über Frankreich ist Deutschland am Mittwoch ins Finale der Europameisterschaft eingezogen.

Die Treffer zum Sieg gingen alleine auf das Konto von Alexandra Popp, die auch die Trophäe für die beste Akteurin des Spiels abräumte. "Wir sind so unfassbar glücklich, kein Schwein hat mit uns gerechnet, und wir stehen jetzt im Finale gegen England vor 90.000 - ganz ehrlich, etwas Schöneres gibt es nicht.", sagte die Kapitänin im ZDF-Interview.

Jetzt will das Team Wembley rocken

Im bereits mit knapp 90.000 Fans ausverkauften Wembley-Stadion erwartet den zweifachen Weltmeister am Sonntag im Finale nun eine grandiose Kulisse und die ebenfalls starken Gastgeberinnen. "Wir wollen was rocken in Wembley", kündigte Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg selbstbewusst mit einem Lächeln an.

Voss-Tecklenburg setzt auf bekannte Startelf

Bis auf die Corona positive Klara Bühl, die wie erwartet durch Jule Brand ersetzt wurde, hatte Voss-Tecklenburg auf die gleiche Startelf wie im Viertelfinale vertraut. Von Anfang an entwickelte sich ein intensives Spiel mit ersten Torannäherungen.

Popp macht den Führungstreffer perfekt

Das deutsche Team zeigte wieder "Defensivlust" und war auf der Suche nach den Lücken in den französischen Reihen. Die erste Chance gab es allerdings durch einen Freistoß aus 20 Metern zentraler Position, den Popp (22.) perfekt durch die Mauer schickte. Doch Frankreichs Torfrau Pauline Peyraud-Magnin verhinderte die deutsche Führung mit einer starken Parade. In der 40. Minute war es dann auch wieder die starke Popp, die mit dem linken Spann das Leder im französischen Tor versenkte. Fünftes Spiel - fünfter Treffer für die 31-Jährige.

Bitter: Ausgleich durch Eigentor von Frohms

Der Ausgleich ließ allerdings nicht lange auf sich warten. DFB-Torfrau Merle Frohms kassierte das erste Gegentor im Turnier. Kadidiatou Diani hämmerte das Leder an den Pfosten, von dort sprang der Ball Frohms (44.) an den Rücken und zum 1:1-Ausgleich ins Tor.

Frankreich macht Druck

Deutschland meldete sich mit der ersten Chance in die zweite Halbzeit zurück. Der wuchtige Versuch von Svenja Huth(47.) landete allerdings am Außennetz. Gefährlicher war dann der Angriff von Bacha den Kathrin Hendrich per Kopf zur Ecke klärte. Bei der anschließenden Ecke entschärfte Frohms einen Aufsetzer von Renard. Die Partie nahm Fahrt auf, Frankreich wurde gefährlicher.

Popp mit sechstem Treffer im Turnier

Nach überstandener Druckphase wechselte Voss-Tecklenburg. Für Lina Magull kam Linda Dallmann, Sydney Lohmann ersetzte Sara Däbritz. Den zweiten Treffer erzielte dann in der 76. Minute allerdings wieder Alexandra Popp - per Kopf. Es stand 2:1 für Deutschland. Frankreich versuchte noch die drohende Niederlage abzuwenden, doch das deutsche Team verteidigte die Führung mit allen Mitteln. In der 90. Minute hatte Dallmann noch das 3:1 auf dem Fuß. Nur um wenige Zentimeter verfehlte der Ball sein Ziel.