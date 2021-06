Fußball-EM: Goretzka steht als Müller-Ersatz bereit

Dass Goretzka als Alternative für Thomas Müller bei der EM bereitsteht, ist nicht selbstverständlich. Anfang Mai zog sich der 26-Jährige einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zu. Als der Spieler des FC Bayern die Diagnose erfuhr "hatte ich schon das Gefühl, dass es eine enge Kiste werden könnte" mit der EM, sagte Goretzka. Doch er habe "viel Arbeit und viel Zeit investiert", um sich den Traum von seiner ersten Europameisterschaft zu erfüllen.

"Ich fühle mich sehr, sehr gut und bereit, voll anzugreifen", sagte der 26-Jährige und er ist bereit, für Thomas Müller einzuspringen, sollte der wegen einer Kapselverletzung im rechten Knie ausfallen. Gegen Frankreich (0:1) reichte es noch nicht für einen Kaderplatz. Beim 4:2-Erfolg gegen Portugal kam Goretzka zu einem 17-Minütigen Kurzeinsatz und bewies mit einigen guten Tiefenläufen und einem Lattentreffer, wozu er schon wieder in der Lage sein kann. Jetzt, sagte er, "fühle ich mich topfit. Für mich kann das Turnier jetzt richtig losgehen".

Goretzka soll "Dynamik" und Torgefahr verbreiten

Und das wird es wohl gegen Ungarn (Mittwoch, 21 Uhr/ Radio-Livereportage B5 aktuell). Die Müller-Rolle als Antreiber und Organisator der deutschen Offensive traue er sich "grundsätzlich zu", meinte Goretzka. "Seine Position hier beim DFB ähnelt meiner prinzipiell schon", führte er aus, "das ist eine Position, die ich in der Vergangenheit beim DFB schon öfter gespielt habe."

Von dort aus kann der offensive Mittelfeldspieler seine "Dynamik" (Bundestrainer Joachim Löw) und Torgefahr einbringen - stolze 13 Treffer in 33 Länderspielen sind der Beweis. Mit drei Toren trug er 2017 wesentlich zum Confed-Cup-Sieg bei, bei der historisch vermasselten WM 2018 reichte es nur zu einem Einsatz gegen Südkorea (0:2). In der jüngeren Vergangenheit gehörte er endlich zum Stammpersonal - obwohl in der DFB-Auswahl kein anderer Mannschaftsteil mit so viel Klasse besetzt ist, wie das Mittelfeld.

Goretzka "motiviert bis in die Haarspitzen"

Goretzka interpretiert seine Rolle etwas defensiver als Müller und sieht sich eher als Achter, während sein Bayern-Kollege mehr einer modernen Zehn entspricht. Als strategisch denkender Spielertrainer ist Müller extrem wichtig für das deutsche Spiel. "Er löst das Pressing aus", erläuterte Löw nach dem Sieg über Portugal.

Außerdem sei Müller "extrem viel unterwegs" gewesen, habe für seine Nebenleute "sehr viele Räume aufgemacht und die Mannschaft nach vorne gezogen". Kann das auch Goretzka? Er selbst ist davon überzeugt. An Einsatz, versprach er, werde es nicht mangeln: "Ich bin motiviert bis in die Haarspitzen."