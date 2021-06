Fußball-EM: Entscheidung über Müller-Einsatz nochmals vertagt

Löw will sich noch nicht festlegen, wie er einen möglichen Ausfall von Thomas Müller im letzten EM-Gruppenspiel kompensieren würde. "Zunächst werden wir bis morgen Nachmittag abwarten und dann eine Entscheidung fällen. Es gibt mehrere Varianten. Die Mannschaft erfährt die Aufstellung immer zuerst von mir", sagte der Bundestrainer einen Tag vor der Partie am Mittwoch (21.00 Uhr, live in B5 aktuell und im Stream) in München.

Goretzka vor erstem Startelf-Einsatz der EM

Dabei sein können auf jeden Fall drei Wiedergenesene: "Alle (zuvor angeschlagenen, Anm. d. Red.) Spieler wie Mats Hummels, Ilkay Gündogan, Robin Gosens haben heute wieder mit der Mannschaft trainiert", erklärte der Coach. Der von einer bereits vor dem Turnier erlittenen Muskelverletzung genesene Leon Goretzka gilt als erster Nachrücke-Kandidat. "Ich denke schon", sagte Löw auf die Frage, ob der Bayern-Profi bereit für den ersten Startelf-Einsatz bei der EM.

Musiala nach "Fortschritten" erstmals im Kader

Dem Münchner Youngster Jamal Musiala stellte der Bundestrainer einen Platz auf der Bank in Aussicht. Er habe Fortschritte gemacht, die belohnt werden sollen: "Er wird selbstbewusster und klarer in seinem Spiel. Er hat sich besser an Tempo und Mitspieler gewöhnt", erklärte Löw.

Ungarn kann "Gegner zur Verzweiflung bringen"

Mit Ungarn erwartet der Coach einen unangenehmen Widersacher: "Den Gegner kennen wir sehr gut. Sie sind ein Muster an Konstanz, können Gegner durch ihre Defensivarbeit zur Verzweiflung bringen. Sie haben große läuferische Qualitäten und sind defensiv sehr gut geschult. Deshalb werde "dieses Spiel nicht so offen sein wie gegen Portugal". Es könne sein, "dass man in so einem Spiel Geduld braucht. So ein Gegner muss vielleicht erstmal müde gespielt werden". Dafür scheint die deutsche Mannschaft aber gewappnet zu sein.