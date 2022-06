Fußball-EM der Frauen: Der Funke soll überspringen

Kniffliger Weg ins Viertelfinale

Bevor der Druck wieder steigt, dürfen alle noch einmal daheim durchatmen. Ab Frankfurt/Main geht am Sonntag der Flieger in die englische Metropole. In Brentford im Westen der Stadt bezieht der Rekordeuropameister sein Basislager.

Fünf Tage später wird es dort im Community Stadium ernst: Das Duell mit dem EM-Zweiten Dänemark gilt als Schlüsselspiel, bevor es am 12. Juli gegen Mitfavorit Spanien geht. Zum Abschluss in Gruppe B wartet Außenseiter Finnland (16. Juli). Für den kniffligen Weg ins Viertelfinale setzt Voss-Tecklenburg auch auf einen echten Hype in der Heimat.

Dass der Funke wirklich überspringt, dafür will die Mannschaft mit überzeugenden Leistungen selbst sorgen: "Wenn wir diesen Funken forcieren können durch ein sehr gutes erstes Spiel mit einem richtigen Ergebnis, dann wollen wir unseren Teil dazu beitragen."