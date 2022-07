> Sport > Fußball-EM: Auftaktsieg für deutsche Frauen gegen Dänemark

Die deutsche Frauenfußball-Nationalmannschaft ist mit einem 4:0-Sieg gegen Dänemark in die Europameisterschaft in England gestartet. Mit Lina Magull und Lea Schüller trugen sich zwei FC-Bayern-Spielerinnen in die Torschützenliste ein.