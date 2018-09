Fußball-EM 2024: Kommt die Euro nach Bayern?

Laut DFB-Präsident Reinhard Grindel ist heute der "wichtigste Tag des Jahres". Beide Kandidaten dürfen sich in der UEFA-Zentrale im schweizerischen Nyon ein letztes Mal präsentieren. Der DFB wird einen maximal achtminütigen Imagefilm zeigen, ehe sich Grindel, EM-Botschafter Philipp Lahm, Bundestrainer Joachim Löw, Generalsekretär Friedrich Curtius, Bewerbungschef Markus Stenger und Nationalspielerin Celia Sasic bis zu 15 Minuten lang den Fragen der Mitglieder des UEFA-Exekutivkomitees stellen.

Nachhaltigkeit gegen Steuerfreiheit

"Wir bieten politische und wirtschaftliche Stabilität, wir haben ein Nachhaltigkeitskonzept und verfügen über die Erfahrung in der Organisation großer Turniere", sagte Grindel. Der Konkurrent aus der Türkei wirbt mit der Fußballbegeisterung in dem Land, das zwei Kontinente verbindet. Dem deutschen "United by Football" stellt der türkische Verband TFF sein Motto "Share together" entgegen. Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan verspricht Steuerfreiheit und riesige Gewinne.