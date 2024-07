Artikel mit Bild-Inhalten Bildbeitrag

Home Icon > Sport > EM 2024: Spanien - Frankreich | 09.07., 21 Uhr | Radioreportage

EM 2024: Spanien - Frankreich | 09.07., 21 Uhr | Radioreportage

Im ersten Halbfinale der Euro 2024 treffen am Dienstag in München zwei große Fußballnationen aufeinander. Der große Favorit Spanien hat Gastgeber Deutschland aus dem Turnier geworfen und will jetzt Vizeweltmeister Frankreich schlagen.