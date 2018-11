Fußball-Derby: Als Augsburg ein Heimspiel gegen Nürnberg gewann

Zugegeben: Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass sich der FC Augsburg und der 1. FC Nürnberg in einer Saison in einer Liga begegnen. Zu wechselhaft war die Vergangenheit beider Kontrahenten mit unzähligen Auf- und Abstiegen. Mitunter trennten die Kontrahenten an diesem Samstag (Anstoß 15.30 Uhr, Liveeinblendungen in Heute im Stadion auf Bayern 1) gleich mehrere Ligen.

Dass allerdings der FC Augsburg tatsächlich erst einmal in seiner Geschichte ein Pflicht-Heimspiel gegen den 1. FC Nürnberg gewinnen konnte, ist dennoch erstaunlich. Es war der 3. August 1974, die letzte Saison in der damals zweigleisigen 2. Liga Süd, auf und neben dem Platz illustre Namen.

Klangvolle Namen: Haller, Nüssing, Tilkowski

Im Augsburger Mittelfeld gab Italien-Rückkehrer Helmut Haller in seiner zweiten FCA-Saison den Lenker, im Sturm wirbelte Willi Hoffmann, der als frischgebackener Europapokalsieger vom FC Bayern München nach Augsburg gekommen war. Auf Nürnberger Seite führt Dieter Nüssing das Team in seiner ersten Saison als Kapitän aufs Feld. Club-Trainer war ein Fast-Weltmeister: Hans Tilkowski, 1966 im deutschen Tor im WM-Finale von Wembley.

Tilkowski und der Club verfehlten am Saisonende nur wegen des schlechteren Torverhältnisses gegenüber Eintracht Braunschweig den Bundesliga-Aufstieg. Wertvolle Punkte ließen sie auch an diesem Augusttag in Augsburg liegen. Die Schwaben siegten 2:0. Es sollte bis heute der einzige Heimsieg gegen den Club in einem Pflichtspiel bleiben. Auch in den Duellen der jüngeren Vergangenheit gab's für den FCA gegen Nürnberg wenig zu holen. 2014 siegte der Club in Augsburg 1:0, 2013 2:1, 2012 rettete der FCA bei einem 0:0 immerhin einen Punkt.

Wer verkraftet die Pokalspiele besser?

Den Trainern und Spielern beider Teams dürften solche Statistiken dagegen egal sein. Die Frage bei beiden vor dem Bundesliga-Duell ist nämlich: Wie sehr stecken die schwerden Pokalspiele noch in den Knochen? Der FC Augsburg musste beim 3:2 gegen den FSV Mainz 120 intensive Minuten absolvieren, der 1. FC Nürnberg beim Sieg in Rostock sogar noch ein Elfmeterschießen ranhängen - und haben einen Tag weniger Regenerationszeit.

Beide Trainer, Augsburgs Manuel Baum und Nürnbergs Michael Köllner, müssen zudem mit den kleineren oder größeren Wehwehchen ihrer Kicker kämpfen. Augsburgs Michael Gregoritsch musste sich schon während des Spiels gegen Mainz an der Oberschenkelmuskulatur behandeln lassen, Jan Moravek erlebte wegen einer Risswunde am Schienbein gar nicht erst den Schlusspfiff. Auf Nürnberger Seite fehlten in Rostock die Leistungsträger Mikael Ishak, Eduard Löwen und Enrico Valentini, die vermutlich auch in Augsburg noch keine Option für den Club sind.