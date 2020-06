Aufstieg, Abstieg, Europa - Darum geht es noch am 34. Spieltag

2. Bundesliga: "Abstiegsendspiel" für den 1. FC Nürnberg

In der 2. Bundesliga stehen Arminia Bielefeld sicher und der VfB Stuttgart so gut wie sicher als Aufsteiger fest. Um Platz drei - und damit den Relegationsplatz - kämpfen im Fernduell der 1. FC Heidenheim (55 Punkte/auswärts in Bielefeld) und der Hamburger SV (54 Punkte/zuhause gegen den SV Sandhausen).

Aus bayerischer Sicht steht der Kampf um Platz 15, und damit die direkte Rettung vor dem Abstieg für den 1. FC Nürnberg im Mittelpunkt. Der Club (33 Punkte) tritt bei Holstein Kiel an und muss sich den Karlsruher SC (31 Punkte) vom Leib halten. Pikant: Der KSC spielt seine letzte Partie ausgerechnet bei Nürnbergs Erzrivalen, der SpVgg Greuther Fürth. Um ganz sicher zu sein, sollte die Mannschaft von Trainer Jens Keller also in Kiel gewinnen. Denn ein Remis reicht nicht, sollte der KSC in Fürth gewinnen.