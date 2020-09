Fußball, Corona und Zuschauer: Ost-Klubs preschen vor

Dem deutschen Fußball stehen im Zeichen von Corona turbulente Wochen bevor. Während sich die Politik bis Ende Oktober Zeit lassen will, um allgemeingültige Regeln für die Rückkehr von Fußballfans ins Stadion zu erarbeiten, gehen einige Klubs in die Offensive und nutzen lockere Coronaregeln in ihren Bundesländern aus.

Bundesligist RB Leipzig hat von den lokalen Gesundheitsbehörden grünes Licht für Zuschauer beim Saisonauftakt gegen den 1. FSV Mainz bekommen. Leipzig hat ein Hygienekonzept erarbeitet, das genehmigt wurde. Bis zu 8.400 Zuschauer dürfen ins Stadion. Allerdings kann die Genehmigung abhängig vom Infektionsgeschehen in Sachsen auch wieder zurückgenommen werden.

Bereits in der vergangenen Woche war mit Union Berlin ein Bundesligist in Sachen Zuschauern nach vorne geprescht: Die "Eisernen" wollen am 5. September ein Freundschaftsspiel gegen den 1. FC Nürnberg vor 5.000 Fans austragen.

Karten nur für Mitglieder - Gästefans bleiben draußen

In beiden Fällen sollen die Karten nur an Mitglieder oder Dauerkarten-Inhaber verlost werden. Die Leipziger Tickets sollen zudem nur an Fans mit Wohnsitz in Sachsen gehen.

Fans der Gastmannschaft haben keine Chance, das Spiel live im Stadion zu sehen. Das hat aber ohnehin die Politik vorerst kategorisch ausgeschlossen: Bis zum 31. Dezember dürfen - egal, wie die weitere Corona-Entwicklung ist - ohnehin keine Gästefans bei Auswärtsspielen ins Stadion.