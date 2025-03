Lyon - FC Bayern | 26.3., 18.45 Uhr | live in der Radioreportage

Um in der UEFA Womens Champions League ins Halbfinale einzuziehen, müssten die Münchnerinnen eine 0:2-Niederlage aus dem Hinspiel aufholen. Laut Klara Bühl ist das machbar: "Wenn wir ein, zwei Sachen anpassen, dann kann das gut werden." Um 18.45 Uhr wird das Rückspiel am Mittwochabend gegen die Finalistinnen der vergangenen Saison aus Frankreich angepfiffen. BR24Sport übertragt das Spiel live in der Radioreportage. Ihre Kommentatoren sind Florian Eckl und Taufig Khalil.

Starkes Comeback von Grohs macht Hoffnung

Die schönste Geschichte des Hinspiels war das Comeback von Torhüterin Mala Grohs nach ihrer Tumorerkrankung. 122 Tage nach ihrem letzten Spiel für die Mannschaft von Trainer Alexander Straus parierte sie unter anderem einen Foulelfmeter. Trotzdem verlor der deutsche Meister das Hinspiel vor eigenem Publikum gegen den favorisierten Rekordsieger Olympique Lyon.

"Leider hat es ein bisschen bei der Effektivität vor dem Tor gefehlt", analysierte Bühl. Keeperin Grohs bleibt optimistisch: "Wir können darauf aufbauen und nächstes Mal nichts mehr zulassen." In den vergangenen drei Saisons war für die FCB-Frauen spätestens im Viertelfinale Schluss. Der größte Champions-League-Erfolg ist bisher das Erreichen des Halbfinals in der Saison 2020/21.