Florian Wirtz verletzt am Boden

Florian Wirtz verletzt am Boden

08.03.2025, 18:43 Uhr Bildbeitrag

> Sport > Vor Champions League-Kracher: Leverkusen bangt um Wirtz

Vor Champions League-Kracher: Leverkusen bangt um Wirtz

Vor dem Champions-League-Rückspiel gegen Bayern München am Dienstag sorgt sich Bayer Leverkusen um Florian Wirtz, der nach einem Foul in der Bundesliga von Bremens Mitchell Weiser an Krücken das Stadion verließ und ins Krankenhaus gebracht wurde.

Von BR24Sport