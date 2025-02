FC Bayern - Celtic | 18.02., 21 Uhr | live in der Radioreportage

Mit einem Erfolg gegen Celtic Glasgow will der FC Bayern München ins Achtelfinale der Champions League im Fußball einziehen. Am Dienstagabend fordern die Oberbayern ab 21 Uhr die Schotten, gegen die sie im Hinspiel im "Paradise" in Glasgow bereits 2:1 gewonnen haben. Den Münchnern reicht also ein Remis im Kampf ums Ticket für die Runde der letzten 16.

BR24Sport überträgt das Spiel live in der Radioreportage. Ihre Kommentatoren sind Edgar Endres und Michael Küster.

Zuletzt schmeichelhaftes Remis für die Bayern

Zuletzt haben die Münchner mit einem schmeichelhaften 0:0 bei Bayer 04 Leverkusen ihre acht Punkte Vorsprung als Tabellenführer in der Bundesliga verteidigt. Pikant dabei: Im Achtelfinale wartet auf den Sieger des K.o.-Duells entweder eben jenes Bayer 04 Leverkusen oder Atlético Madrid. Die Auslosung fürs Achtelfinale sowie Viertel- und Halbfinale findet am Freitagmittag ab 12 Uhr in Nyon statt.