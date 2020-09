Fußball-Bundesligist Mainz trennt sich von Trainer Beierlorzer

Spielerrevolte gegen Beierlorzer

In der vergangenen Woche war es in Mainz zu einer bisher einmaligen Revolte in der Geschichte der Fußball-Bundesliga gekommen. Trainer Beierlorzer hatte den Spieler Adam Szalai Anfang der Woche suspendiert. Der Verein nannte sportliche Gründe für die Entscheidung.

Szalai war am Mittwoch dann trotzdem zu einer Athletikeinheit am Vormittag entschieden, zum Nachmittagstraining war die Mainzer Mannschaft dann geschlossen nicht mehr auf dem Platz erschienen. "Ursache waren emotionale Diskussionen innerhalb der Mannschaft um Adam Szalai, der am Nachmittag nicht mit der Profimannschaft trainieren sollte", hatten die Mainzer mitgeteilt.

Beierlorzer nach Pleite gegen Stuttgart noch optimistisch

Beierlorzer hatte den Spielerstreik verständnisvoll kommentiert. "Ich habe der Mannschaft gesagt, dass ich diesen Zusammenhalt für ein Teammitglied durchaus nachvollziehen kann", sagte er am Donnerstag.

Am Wochenende hatte Beierlorzer die Mannschaft bei der 1:4-Heimniederlage gegen den VfB Stuttgart noch betreut. Trotz des Saisonfehlstarts mit zwei Niederlagen versicherte er noch, dass er seine Zukunft "zu 100 Prozent" in Mainz sehe.

In der Mitteilung zur Trennung zitiert ihn der Klb mit den Worten: "Ich bin enttäuscht über die Entscheidung des Vereins. Nichtsdestotrotz wünsche ich Mainz 05 und der Mannschaft für den weiteren Weg alles Gute."