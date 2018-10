Fußball-Bundesliga: Wilde Mainzer erwarten rotierende Bayern

Zu hundert Prozent überzeugen konnten die Bayern zwar weder vor einer Woche in der Bundesliga beim VfL Wolfsburg (3:1) noch am Dienstag in der Champions League bei AEK Athen (2:0). Aber die Ergebnisse stimmen wieder beim Rekordmeister. Den führt sein drittes Auswärtsspiel in Folge am Samstag zum 1. FSV Mainz 05 (Anstoß: 15.30 Uhr/Heute im Stadion berichtet live in Einblendungen). Die nächsten drei Punkte müssen her, wenn man den Anschluss an Tabellenführer Borussia Dortmund nicht verlieren will.