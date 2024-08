FC Bayern und Kompany legen los: "Wollen jedes Spiel gewinnen"

Nein, nervös sei er auf jeden Fall nicht, erklärte FC-Bayern-Trainer Vincent Kompany auf der Abschluss-Pressekonferenz vor dem Bundesliga-Auftakt. Vor dem ersten Saisonspiel (VfL Wolfsburg - FC Bayern am 25.8. um 15.30 Uhr in der Radioreportage und im Liveticker) präsentierte sich Kompany genauso locker wie in den bisherigen Wochen seit seinem Amtsantritt.

"Es geht um die Spieler, um die Jungs die morgen spielen, ich freue mich schon", sagte er: "So ist meine Persönlichkeit. Ich freue mich einfach auf das erste Bundesligaspiel." Der Auftakt sei einfach nur "eine große Challenge".

Keine Aussagen zur Startelf

In Sachen Startformation nannte Kompany erwartungsgemäß noch keine Details. "Morgen", vertröstete er die Journalisten mit einem Schmunzeln: "Gebt mir noch 24 Stunden, wo ich noch etwas geheim halten kann."

Ob die bisher überzeugenden Neuzugänge Joao Palhinha und Michael Olise von Beginn an ran dürfen? "Die Chance, dass sie in dieser Saison viel spielen, ist sehr groß", umschiffte Kompany die Frage.

Laimer oder Kimmich als Rechtsverteidiger?

Die rechte Abwehrseite nach dem Ausfall von Stanisic? "Zum Glück haben wir einige Spieler, die flexibel sind", konterte Kompany diesmal. Immerhin: Es fielen die Namen "Konny" und "Joshua". Gut möglich also, dass einer der gelernten Mittelfeldspieler Laimer oder Kimmich die rechte Außenbahn gegen Wolfsburg besetzen wird.

Wird Goretzka die Überraschung?

Ebenfalls möglich: Leon Goretzka könnte ein Einsatz winken. "Leon hat das gut gemacht", lobte der Bayern-Coach den Mittelfeldspieler, der in der Vorbereitung nach den verletzungsbedingten Ausfällen von Stanisic und Hiroki Ito schon in der Innenverteidigung aushalf.

Kompany ist kein Computer

Zwar habe Kompany eine grundsätzliche Linie, die finale Startaufstellung sei "aber letztendlich auch eine Sache des Gefühls." Man müsse alle Trainingseindrücke berücksichtigen, mögliche Änderungen beim Gegner und mehr: "Diese Freiheiten musst Du behalten, sonst kannst Du das einen Computer machen lassen."

Mit Mentalität jedes Spiel gewinnen

Konkreter wurde Kompany immer dann, wenn es um die grundsätzlichen Ziele ging - sowohl fürs erste Spiel wie auch für die gesamte Saison. "Wir wollen weiter diese Linie behalten, die wir in der Vorbereitung hatten", erklärte er, "dass wir sehen, dass die Mannschaft besser wird."

Natürlich will der neue Bayern-Trainer in Wolfsburg gewinnen. Oberste Priorität hat für ihn aber "dass wir im ersten Spiel zeigen, was für eine Mentalität wir zeigen wollen diese Saison." Der Trainer rechnet damit, dass zur Meisterschaft mindestens 90 Punkte nötig sein werden. Exakt so viele hatte Bayer Leverkusen in der vergangenen Saison.

"Wir wollen einfach jedes Spiel gewinnen - das ist unsere Mentalität. Klar, ist das nicht immer möglich. Wir müssen auch Respekt haben", so Kompany: "Bayer Leverkusen war Meister, die haben es überragend gemacht. Aber wir wollen diese Saison die Konkurrenz sein."