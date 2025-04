Verkehrte Welt: FC Augsburg gewinnt glücklich in Bochum

Nach der Heimniederlage gegen den FC Bayern ist der FC Augsburg wieder in der Spur: Beim stark abstiegsgefährdeten VfL Bochum feierten die Schwaben einen glücklichen 2:1 (1:0)-Sieg und haben nun wieder Tuchfühlung zu den Europa-League-Plätzen.

Obwohl ab der 81. Minute in Unterzahl (Arne Maier sah glatt Rot) nutzte das Team von Trainer Jess Thorup die eine Chance, die sich noch bot zum 2:1-Siegtreffer durch Mert Kömür (90.). Zuvor hatte Essende den FCA in Führung gebracht (16.), für Bochum traf Philipp Hofmann (60.).

Essende trifft - Dahmen erneut mit starken Paraden

In einer unterhaltsamen ersten Halbzeit starteten die Augsburger mit viel Tempo und gingen folgerichtig in der 16. Minute in Führung. Bochums Georgios Masouras vertändelte den Ball am eigenen Sechzehner, und dann ging es schnell: Alexis Claude-Maurice leitete zu Samuel Essende weiter. Der ließ mit einer Drehung noch einen Gegenspieler stehen und schloss dann flach ab. Sein siebtes Saisontor, auch wenn Bernardo das Leder noch abfälschte.

Erst jetzt kamen auch die Bochumer besser in die Partie und erspielten sich einige gefährliche Aktionen – doch FCA-Keeper Finn Dahmen zeigte starke Paraden. Auf der Gegenseite hatten auch die Fuggerstädter die Chance, ihre Führung auszubauen. Timo Horn war nach einem Kopfball von Kristijan Jakic bereits geschlagen, als Ivan Ordets auf der Linie rettete (45.).

Bochumer Angriffswelle nach der Pause

So wütend wie die Bochumer aus der Kabine kamen, hat es wohl eine ordentliche Kabinenpredigt von Trainer Dieter Hecking gegeben. Erst tauchten Philipp Hofmann und Tom Krauß gefährlich im Sechzehner auf und wurden erst im letzten Moment gestört. Dann scheiterte Ibrahima Sissoko an Dahmen (59.). Kurz danach klingelte es dann aber doch: Felix Passlack schlenzte den Ball vor das Tor, Hofmann schraubte sich hoch und traf per Kopf zum 1:1. Dahmen war zwar noch mit den Fingerspitzen dran, konnte den Ausgleich aber nicht mehr verhindern.

Die Angriffswelle des VfL rollte weiter. Der FCA, der zunächst nichts dagegenzusetzen hatte, kam erst in der 77. Minute zu seiner nächsten Torchance: Elvis Rexhbeçaj legte zurück auf Arne Maier. Dessen freier Abschluss wurde aber noch von Bernardo geblockt.

Rot für Maier - Thorup mit glücklichem Händchen

Maier war es dann auch, der vorzeitig in die Kabine musste: Gelbvorbelastet stieg er Bernardo mit offener Sohle auf die Wade - keine Absicht, aber eine berechtigte Rote Karte.

In der Schlussphase wurde es dann wild: Mats Pannewig traf für Bochum nur den Pfosten (89.). Im Gegenzug gelang dem erst kurz zuvor eingewechselten Mert Kömür der glückliche Siegtreffer für Augsburg. Die Schwaben haben damit nun 42 Punkte auf dem Konto und haben nur noch drei Zähler Rückstand auf den Europa-League-Plätze.