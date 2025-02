FC Bayern: Kimmich fällt gegen den VfB Stuttgart aus

Der FC Bayern München ist am Freitag beim Tabellensiebten VfB Stuttgart zu Gast (ab 20.30 Uhr in der Radiolivereportage). Und erstmals in dieser Saison muss Trainer Vincent Kompany auf Joshua Kimmich verzichten. Im vergangenen Spiel gegen Eintracht Frankfurt musste der Mittelfeldregisseur in der 43. Minute verletzt vom Feld - davor stand er jede Minute für den Rekordmeister auf dem Platz.

Die Diagnose: eine Sehnenreizung im Oberschenkel. Wie Kompany auf der Abschluss-Pressekonferenz erklärte, wird Kimmich wohl nicht nach Stuttgart mitfahren. "Er reist wahrscheinlich nicht mit - außer heute passiert noch ein Wunder. Aber im Normalfall kommt dieses Spiel für ihn zu früh", sagte der Belgier. Ob der 30-Jährige im wichtigen Champions-League-Achtelfinale gegen Bayer Leverkusen am 5. März wieder fit ist, dazu äußerte sich der Bayern-Coach nicht.

Goretzka für Kimmich?

Nach der Auswechslung des DFB-Kapitäns war Leon Goretzka in die Partie gekommen und hatte zusammen mit Aleksandar Pavlovic im defensiven Mittelfeld gespielt. Diese wäre auch die naheliegende Variante im Spiel gegen die Schwaben. Goretzka, der eigentlich den Verein verlassen sollte, überzeugte zuletzt in der Bayern-Zentrale. Joao Palhinha wäre eine weitere Option für das Mittelfeld.

Trainer Kompany erwartet "gute Reaktion" auf Kimmich-Ausfall

Kompany wollte sich nicht festlegen: "Wir werden das mit unserem Kader lösen, das haben wir für jede Position bislang gemacht. Joshua ist nicht der Erste, der ausfällt, wir haben das auch schon mit Harry Kane oder Jamal Musiala gehabt. Wir haben immer auch eine gute Reaktion gezeigt, wenn wir einen verletzten Spieler hatten. Das erwarten wir morgen auch."