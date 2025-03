Schnellstes Jokertor, bitterer Elfmeter: FCA lässt Punkte liegen

Der FC Augsburg hat seine Erfolgsserie fortgesetzt, musste aber dennoch einen Rückschlag im Kampf um die Europacup-Teilnahme hinnehmen. Am 27. Spieltag der Bundesliga trennten sich die Fuggerstädter und die abstiegsbedrohte TSG 1899 Hoffenheim mit einem 1:1 (0:0). Der FCA ist seit mittlerweile elf Partien in Serie ohne Niederlage und hat damit seinen Vereinsrekord ausgebaut.

Augsburg startete ideenlos und defensiv

Wie erwartet starteten die Kraichgauer offensiver, die Augsburger aber glänzten mal wieder in der Abwehr und ließen kaum Nadelstiche zu. Erst nach etwa zehn Minuten schaltete sich dann auch die Fuggerstädter Offensive allmählich ein. Doch mehr als hohe ungefährliche Flanken waren auch für die Augsburger nicht drin.

Besser machte es Bazoumana Touré von der TSG mit der ersten XXL-Chance der Partie: Die Augsburger ließen Marius Bülter zu viel Zeit und Raum, so dass der an den zweiten Pfosten flanken konnte, wo Touré hochstieg und den Ball an den Pfosten köpfte. Touré sollte auch im Laufe des Spiels gefährlich bleiben. Völlig ideenlose Augsburger hingegen auf der anderen Seite: Der einzige Abschuss durch Marius Wolf landete bei Aachen-Keeper Oliver Baumann.

Schnellstes Jokertor der FCA-Bundesliga-Geschichte nach nur 16 Sekunden durch Samuel Essende

Den zweiten Durchgang aber eröffneten die Fuggerstädter mit einem Paukenschlag. 16 Sekunden nachdem Samuel Essende für Phillip Tietz auf den Platz kam, stach der Joker schon: Die Augsburger hatten zuvor vom Anstoß aus nach vorne gespielt, es ist das schnellste Jokertor der Augsburger Bundesliga-Geschichte. Über Cédric Zesiger kam der Ball an den Elfmeterpunkt, von wo aus Essende die Kugel frei und volley ins Eck versenken konnte - 1:0 (46.). Die Kriechgauer geschockt, der FCA furios.

Die zweite Hälfte blieb zu Beginn fest in bayerischer Hand. Nur Touré blieb zäh dran - seine Distanzschüsse, Schlenzer und Flanken waren aber immer einen Deut zu ungenau.

Finn Dahmens Rekord endet nach 683 Minuten

Der Ausgleichstreffer für 1899 sollte dann durch einen Elfmeter gelingen: Weil ein Schuss von Haris Tabakovic auf den ausgestreckten Arm von Jeffrey Gouweleeuw flog, zeigte der Schiedsrichter auf den Punkt. Andrej Kramaric verwandelte den Elfmeter sauber - Finn Dahmen sprang auf die falsche Seite und musste das erste Mal seit 683 Spielminuten wieder hinter sich greifen (1:1). Auch das ein Augsburger Rekord in der Bundesliga.

Den Augsburgern blieb jetzt nichts anderes übrig, als wieder in die Offensive zu gehen. Jess Thorup reagierte und wechselte Arne Maier für Fredrik Jensen ein. Doch Maiers mühevoller Versuch aus der Distanz blieb erfolglos, weil Baumann parieren konnte. Es blieb beim 1:1. Am Freitag wartet der FC Bayern München auf die Truppe von Jess Thorup.